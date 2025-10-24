Sánchez reafirma el compromiso de España con Ucrania "hasta lograr una paz justa y duradera"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado este viernes por videoconferencia en la reunión de la Coalición de Voluntarios para Ucrania, celebrada en Londres, donde ha reiterado el "firme compromiso de España con Ucrania en todos los ámbitos", incluyendo la ayuda militar, la cooperación humanitaria y la participación en la iniciativa de la OTAN para la compra conjunta de armas estadounidenses destinadas a Kiev.

Según un comunicado de Presidencia del Gobierno, en el encuentro han participado una treintena de líderes internacionales, junto a representantes de la OTAN, la Comisión Europea y el Consejo Europeo, con el objetivo de analizar posibles vías para propiciar un alto el fuego y nuevas medidas para "empujar a Rusia a que cese su agresión".

Tras la reunión, Sánchez ha publicado en su cuenta de X: "La Coalición de Voluntarios para Ucrania nos hemos reunido para reforzar nuestro compromiso común. España seguirá al lado de Ucrania con apoyo militar, formación y ayuda humanitaria hasta lograr una paz justa y duradera".

Compromiso económico y militar

Sánchez ha reiterado ante sus homólogos que España mantendrá su compromiso con Ucrania en "todos los ámbitos", y ha recordado que el acuerdo bilateral de seguridad firmado con Kiev incluye una ayuda valorada en 1.000 millones de euros para 2025, destinada a material y asistencia técnica.

Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo ha defendido además la adhesión de España a la iniciativa PURL (Lista de Requerimientos Prioritarios de Ucrania) de la OTAN, que prevé la compra conjunta de material militar estadounidense por parte de varios países europeos. Sánchez también ha destacado que España ha formado ya a más de 8.000 militares ucranianos y ha anunciado la donación de 70 generadores eléctricos para ayudar al país a afrontar el invierno.

Apoyo sin fisuras, según Albares

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha supervisado este viernes el envío de los generadores y ha subrayado que el respaldo de España a Ucrania es "sin fisuras, político, humanitario y militar", y se mantendrá "hasta que sea un país libre, soberano y en paz". Albares ha añadido que la guerra en Ucrania representa "la mayor amenaza para Europa en este momento" y "el mayor reto internacional junto con la crisis en Gaza".