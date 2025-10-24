Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Tejero

Antonio Tejero recibe el alta hospitalaria y continúa su recuperación en casa

El exteniente coronel del 23-F, de 93 años, está estable y seguirá su convalecencia en el entorno familiar tras su ingreso en un hospital valenciano.

Antonio Tejero

Antonio Tejero Europa Press

Publicidad

Ángel Granero
Publicado:

El que fuera teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina ha recibido el alta hospitalaria este viernes. Su despacho de abogados, A. Cañizares Abogados, informó que continuará la recuperación en su domicilio y rodeado de familia. Según la nota, su situación clínica es estable.

Fuentes cercanas explicaron que Tejero estuvo ingresado en un centro hospitalario en Valencia. Estaba consciente y sereno. Presentó un poco de fiebre, pero su estado mejoró y recibió el alta.

El ingreso se produjo días antes. La familia permaneció junto a él durante la hospitalización. Tras las pruebas y observación, los médicos consideraron que podía continuar la convalecencia en casa. El despacho que representa a la familia emitió un comunicado para aclarar rumores y ofrecer tranquilidad sobre su estado. La intención es proteger la intimidad del exmilitar y evitar especulaciones.

Quién es Antonio Tejero

Antonio Tejero nació el 30 de abril de 1932 en Alhaurín el Grande (Málaga). Ingresó en la Guardia Civil en 1951. En 1981, como teniente coronel, protagonizó el intento de golpe de Estado conocido como 23-F.

El 23 de febrero de 1981 lideró la entrada armada en el Congreso de los Diputados. Ordenó a los presentes que se tiraran al suelo y pronunció la frase que quedó en la memoria colectiva: "¡Quieto todo el mundo!". Disparó al techo desde la tribuna y mantuvo retenidos a los diputados durante horas.

El asalto se prolongó más de 17 horas. El golpe perdió apoyo militar y político. La intervención televisada del Rey Juan Carlos I, en la madrugada, resultó decisiva para restaurar la legalidad. Finalmente, Tejero y sus hombres se rindieron.

Por rebelión militar, Tejero fue condenado a 30 años de cárcel. Cumplió la mitad de la pena y quedó en libertad en 1996. Desde entonces, ha llevado una vida discreta y alejada de la política activa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Pedro Sánchez pide "tiempo" a Junts para cumplir los acuerdos: "Algunos no dependen en exclusiva del Gobierno"

Pedro Sánchez en Bruselas

Publicidad

España

Antonio Tejero

Antonio Tejero recibe el alta hospitalaria y continúa su recuperación en casa

Las conversaciones de Leire Díez, la 'fontanera del PSOE' con el excomandante Villalba, imputado en el caso Koldo

Las conversaciones de Leire Díez, la 'fontanera del PSOE' con el excomandante Villalba, imputado en el caso Koldo

CISNS-Mónica García tilda de "cafres" a los consejeros de Sanidad de PP por abandonar el CISNS y avanza acciones legales.

Mónica García acusa al PP de "excusas baratas" tras el plantón en el Consejo de Salud

Pedro Sánchez y Friedrich Merz, canciller alemán
Oficializar catalán

Pedro Sánchez negocia con Alemania "un diálogo" para oficializar el catalán en la UE tras el ultimátum de Junts

La AN investiga al presidente de Sidenor por la venta de acero a una empresa de armamento israelí sin autorización
Investigados

La Audiencia Nacional investiga al presidente de Sidenor por vender acero a una empresa de armamento israelí

Carles Puigdemont en una imagen de archivo
POLÍTICA

Junts aprieta y preguntará a la militancia si quieren romper con el PSOE

Nogueras asegura que el momento de los "ultimátum" ha terminado y que Sánchez no lo ha sabido aprovechar.

Pedro Sánchez, comparece ante los medios en Bruselas.
ÓRDAGO AL GOBIERNO

Pedro Sánchez confirma que se reunirá con Carles Puigdemont

Las amenazas de Junts al Gobierno han ido en aumento a lo largo de la semana. El presidente del Gobierno ha afirmado que se verá con el expresident de la Generalitat de Catalunya huido de la justicia española.

Cayuco con inmigrantes en medio del mar cerca de las Islas Canarias

El Supremo otorga 15 días "improrrogables" al Gobierno para acoger a los menores migrantes en Canarias

Los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y de la infanta Sofía

Oviedo recibe a los Reyes y sus hijas en la antesala de los Premios Princesa de Asturias 2025

El presidente de Enusa y exgerente del PSOE, Mariano Moreno,

El exgerente del PSOE se niega a declarar en el Senado y el PP vaticina que saldrá del Supremo como investigado

Publicidad