Vicente Vallés, sobre Puigdemont: "El prófugo teme sufrir un descalabro electoral y da orden de alejarse de Sánchez"
Puigdemont amaga con romper sus lazos con el presidente del Gobierno y da orden a los suyos de marcar distancias con más virulencia que hasta ahora.
La amnistía de los independentistas catalanes se aprobó en mayo del año pasado. Esa ley fue pactada entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, a cambio de los siete votos de Junts para que Sánchez fuese investido presidente del gobierno. Pero a estas alturas, casi un año y medio después, Puigdemont sigue fugado en Bélgica, porque el Tribunal Supremo considera que uno de los delitos de los que se acusa a Puigdemont, el de malversación, no es amnistiable. En algún momento, el Tribunal Constitucional decidirá si mantiene el mismo criterio que el Supremo, o si lo modifica.
Pero, además de eso, Puigdemont ha comprobado en los últimos meses que los sondeos auguran una fuerte caída de su partido, debido a la subida de la ultraderechista e independentista Alianza Catalana. Y ahora, el prófugo teme sufrir un descalabro electoral, que sería su final como líder político.
Como consecuencia, Puigdemont ha dado orden de alejarse progresivamente de Pedro Sánchez. Y ahora habla de la necesidad de un cambio. La única posibilidad para ese cambio sería que Junts uniera sus votos a los de PP y Vox en una moción de censura. Falta saber si Junts está dispuesto a dar ese paso.
