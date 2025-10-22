Vicente Vallés, sobre Puigdemont: "El prófugo teme sufrir un descalabro electoral y da orden de alejarse de Sánchez"

La amnistía de los independentistas catalanes se aprobó en mayo del año pasado. Esa ley fue pactada entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, a cambio de los siete votos de Junts para que Sánchez fuese investido presidente del gobierno. Pero a estas alturas, casi un año y medio después, Puigdemont sigue fugado en Bélgica, porque el Tribunal Supremo considera que uno de los delitos de los que se acusa a Puigdemont, el de malversación, no es amnistiable. En algún momento, el Tribunal Constitucional decidirá si mantiene el mismo criterio que el Supremo, o si lo modifica.

Pero, además de eso, Puigdemont ha comprobado en los últimos meses que los sondeos auguran una fuerte caída de su partido, debido a la subida de la ultraderechista e independentista Alianza Catalana. Y ahora, el prófugo teme sufrir un descalabro electoral, que sería su final como líder político.

Como consecuencia, Puigdemont ha dado orden de alejarse progresivamente de Pedro Sánchez. Y ahora habla de la necesidad de un cambio. La única posibilidad para ese cambio sería que Junts uniera sus votos a los de PP y Vox en una moción de censura. Falta saber si Junts está dispuesto a dar ese paso.

