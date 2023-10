Sumar avisa a Pedro Sánchez que todavía no cuenta con sus votos: "Nadie nos puede pedir un cheque en blanco"

La falta de negociaciones con el PSOE comienza a impacientar a Sumar. La coalición liderada por Yolanda Díaz no ve avances en los contactos con los socialistas de cara a la investidura de Pedro Sánchez, ni siquiera tras el fallido intento de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, por llegar a la Moncloa.

Es por eso que desde Sumar quieren dar un nuevo impulso a dichas negociaciones. Eso sí, no a cualquier precio. Y es que, tal y como ha manifestado este lunes Ernest Urtasun, portavoz de la coalición de izquierdas, el PSOE no "cuenta" todavía con el voto de sus 31 diputados y que lo que no va a hacer su partido es consentir que se le pida "un cheque en blanco".

"Atascados en cuestiones fundamentales"

El mensaje de Urtasun dirigido a la formación socialista iba cargado de una de cal y otra de arena. Aunque por un lado ha dejado claro que desde Sumar no se contempla el escenario de votar 'no' a la investidura de Pedro Sánchez, por el otro ha recalcado que la negociación de un acuerdo de gobierno junto con el PSOE sigue atascada. Y no precisamente en temas baladíes para los de Yolanda Díaz, sino "en cuestiones fundamentales", por lo que ha advertido que "nadie nos puede pedir un cheque en blanco".

El portavoz ha reconocido que en las negociaciones se ha "avanzado en el carril territorial", pero que ahora "es hora de avanzar en el carril social y económico". Entre las "cuestiones en las que aún estamos lejos", Urtasun ha reclamado al PSOE avanzar en materia de reducción de jornada laboral, de subida del salario mínimo interprofesional o de control efectivo del precio del alquiler, entre otras. Concretamente, estos han sido los puntos enumerados durante su intervención:

La reducción de la jornada laboral

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI)

(SMI) El cambio en la normativa reguladora de los despidos

El objetivo de una ley de cuidados

Los temas que quedaron sin abordar en la ley de vivienda

El control efectivo del precio del alquiler

La cesta de la compra y los márgenes empresariales

Un nuevo modelo de financiación autonómica

La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030

"Seguro de que lograremos sacar adelante ese acuerdo"

"La cuestión de organigrama será en una segunda fase. Los contenidos es lo que más nos importa"

En su comparecencia, Urtasun ha pedido expresamente al PSOE que estos temas se cierren lo antes posible. Sin embargo, ha acompañado sus palabras de un mensaje tranquilizador: "Seguro de que lograremos sacar adelante ese acuerdo", ya que, "no nos planteamos el escenario de una repetición electoral".

En lo referente al reparto de ministerios -lo que ha tildado de "especulaciones de nombres"- Urtasun ha criticado que no es el momento y ha mantenido que solo están conversando con los socialistas de cuestiones programáticas: "Toda la cuestión de organigrama será en una segunda fase" y solo se abordará "cuando los contenidos, que es lo que más nos importa, estén resueltos".