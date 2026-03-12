El PP sube el tono con Vox en Castilla y León, mientras el PSOE promete rescatar una comunidad "ausente durante casi 40 años"

En tres días son las elecciones de Castilla y León donde más de dos millones de castellano‑leoneses están llamados a votar en unos comicios en los que el Partido Popular busca revalidar un poder que mantiene desde hace casi cuarenta años.

En poco más de 24 horas se termina la campaña electoral y formaciones apuran los últimos minutos para convencer hasta al votante más indeciso. La región castellano-leonesa ha recibido la visita de varios líderes: el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; el ministro de Industria, Jordi Hereu; y el líder de Vox, Santiago Abascal.

El actual presidente y candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, ha centrado sus últimos mensajes en reforzar la idea de estabilidad y moderación. Durante un encuentro con simpatizantes en Segovia, ha pedido el respaldo del electorado para mantener a Castilla y León como "el corazón de España y no la periferia de ningún debate nacional".

Mañueco también ha querido dejar un mensaje claro a Vox: "No es capaz de ganar a la izquierda, tampoco quiere gobernar. Yo lo que digo es que tan solo quiere votos para bloquear el gobierno". En su discurso, animó a dar "una lección de mesura, centralidad y estabilidad" con una victoria del Partido Popular.

"Ausente durante casi 40 años"

Por otro lado, el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha insistido en la idea de cambio y en la necesidad de abrir una nueva etapa política. Lo ha hecho en un acto en la Casa de la Cultura de Villablino en León, acompañado por el ministro Hereu, donde subrayó que su partido no caerá en acuerdos entre bambalinas: "No vamos a estar en ninguno de los despachos de Madrid en acuerdos de alcoba entre Feijóo y Abascal".

Además, el ministro ha destacado el proyecto socialista como una propuesta de "ambición y prosperidad" capaz de "iluminar" una comunidad que, según él, "ha estado demasiado ausente durante casi 40 años".

"Son una estafa"

También ha definido a los habitantes de la región como "gente maravillosa" y ha lamentado la falta de oportunidades que hace que los jóvenes se marches. "Por esta razón ahora nos toca cambiar el futuro, tenemos equipo, programa y el mejor candidato a la Presidencia de la Junta", afirmó, defendiendo que la lista socialista es "la única lista progresista" capaz de generar el cambio que necesita la región.

Mientras tanto, Vox ha endurecido su discurso en los últimos días. Su candidato, Carlos Pollán, ha lanzado duras críticas contra los principales partidos: "Son una estafa. La estafa del Partido Popular y la Mafia del Partido Socialista".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.