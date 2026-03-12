Cómo puedo saber dónde tengo que votar en las elecciones de Castilla y León del 15 de marzo

Las elecciones a las Cortes de Castilla y León del próximo 15 de marzo obligan a los ciudadanos inscritos en el censo electoral a acudir a un colegio y mesa determinados. Conocer con antelación el lugar exacto de votación resulta fundamental para evitar incidencias el día de la jornada electoral.

La vía principal para saber dónde corresponde votar es la tarjeta censal que la Oficina del Censo Electoral remite por correo postal a cada elector. En ese documento figuran el colegio electoral, la dirección completa y la mesa asignada. Aunque no es obligatorio presentarla para votar, sí contiene la información necesaria para localizar el punto de votación.

Consulta en el ayuntamiento

Durante el periodo de exposición pública del censo, los ciudadanos pueden comprobar sus datos en el ayuntamiento de su municipio. Este trámite permite verificar tanto la correcta inscripción como el lugar asignado para votar. En caso de detectar errores, se pueden presentar reclamaciones dentro del plazo habilitado.

Algunos consistorios han activado servicios telemáticos para facilitar la consulta introduciendo el DNI o NIF. No obstante, la disponibilidad de estos portales depende de cada municipio.

Sede electrónica del INE

Otra opción es consultar la información a través de la sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística (INE). Mediante certificado digital, DNI electrónico o sistema de identificación habilitado, el elector puede acceder a sus datos censales y comprobar el colegio y la mesa asignados.

Esta herramienta resulta especialmente útil para quienes no hayan recibido la tarjeta censal o hayan cambiado de domicilio recientemente dentro de la comunidad.

Cambios de domicilio y voto por correo

El lugar de votación depende del domicilio que figure en el censo cerrado en la fecha oficial de la convocatoria electoral. Si el cambio de empadronamiento se produjo con posterioridad a esa fecha, el elector deberá votar en el municipio anterior.

Quienes no puedan acudir presencialmente el 15 de marzo pueden optar por el voto por correo, siempre que lo hayan solicitado dentro del plazo establecido. En ese caso, no deberán acudir a su mesa electoral el día de la votación.

En definitiva, para conocer dónde votar en las elecciones de Castilla y León basta con revisar la tarjeta censal, consultar el ayuntamiento correspondiente o acceder a la sede electrónica del INE.