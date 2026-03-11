Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El Gobierno culmina la ronda de contactos y se muestra dispuesto a articular un paquete de medidas "al gusto de todos"

Moncloa ha despachado en unas horas la ronda de contactos con los partidos políticos. Vox es el único grupo parlamentario que no ha cogido el teléfono al ministro Bolaños: "Con este gobierno no queremos tener ningún tipo de interlocución".

Bolaños anuncia 200 nuevas plazas de fiscales dentro de la "macroconvocatoria" que ya incluye 500 para jueces

El Gobierno sigue sin aclarar en qué consiste su plan para suavizar el impacto económico | EUROPAPRESS

Esther Garrido
Publicado:

Apenas 24 horas después de que el Gobierno anunciara una ronda de contacto con los grupos parlamentarios para abordar la situación generada en Oriente Medio tras los ataques de EEUU e Israel contra Irán, el ministro Bolaños ha comunicado que ha llamado a todos los grupos parlamentarios. Desde ayer por la tarde no ha soltado el teléfono y todos los grupos le han cogido la llamada excepto el de Santiago Abascal. El ministro no ha mostrado ninguna sorpresa, asegura que Vox “ni responde ni se espera que responda” porque es una fuerza política "abiertamente favorable a la guerra" a la que no le preocupan las consecuencias económicas que pueda generar la guerra en los bolsillos de los españoles.

Según Bolaños en la llamada les ha trasladado que el gobierno ya trabaja en un plan de respuesta para paliar los efectos que la guerra de Irán puede tener en nuestro país. "Es un plan integral donde pretendemos dar respuesta a todos los actores, autónomos, empresas y ciudadanos que se vean afectados", ha aclarado, al tiempo que ha insistido en que el objetivo del ejecutivo es "conocer las propuestas de los grupos".

En la misma línea se ha mostrado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, confiado en lograr "un paquete cuyas medidas estén al gusto de todos" y la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, que tras volver a recordar que "todas las medidas están encima de la mesa", ha indicado que las medidas serán escalonadas y tomadas en función de cómo "evolucionan los mercados".

Sumar, que no ha recibido la llamada como grupo parlamentario dado que ya forma parte de la coalición, comparte la postura con su socio. Según la vicepresidenta Yolanda Díaz el gobierno está "adelantado". "Yo misma la semana pasada convoqué a todo el tejido productivo, a los agentes sociales y todas las medidas están a disposición ya", ha asegurado. Díaz, que ha desvelado que tras su intervención se iría directa a una más de las muchas reuniones que están manteniendo los ministerios, es la única que de momento se ha atrevido a dar un marco temporal asegurando que las medidas se tomarán "la semana que viene".

Para algunos socios y la oposición el gobierno "va tarde"

Todos los socios se han mostrado dispuestos a entregar sus propuestas al gobierno en las próximas horas, pero algunos como Podemos están siendo muy críticos con la forma de actuar. Para los morados el gobierno ya "va tarde" en su respuesta. Hoy, además, se muestran especialmente molestos con el ejecutivo por el último aumento en defensa conocido en las últimas horas que asciende a más de un millón de euros para "necesidades ineludibles". Para Podemos este aumento "va a seguir alimentando la carrera armamentística y guerras que están sembrando el terror en todo el mundo".

El PP coincide con los morados en criticar la tardanza que, a su juicio, está protagonizando Moncloa. Según la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, el gobierno "ha perdido una oportunidad" y "está perdiendo el tiempo como siempre".

"Han estado tan liados en hacer pegatinas del no a la guerra, que se han olvidado de proteger a los españoles", ha asegurado la portavoz del PP, EsterMuñoz. Para Muñoz las propuestas conocidas hasta ahora, principalmente las anunciadas por Yolanda Díaz, son "medidas comunistas que no van a servir para nada". Los populares, han registrado hoy una moción en el Senado y una Proposición no de Ley en el Congreso donde incorporan todas las medidas que ellos han planteado esta semana con el objetivo de hacer frente a los efectos económicos provocados por la guerra.

Vox ha sido el único partido que no ha descolgado el teléfono a Bolaños. "No vamos a descolgar el teléfono a este gobierno que está en estado criminal y que responde únicamente a los intereses del capo que se atrinchera en el búnker de Moncloa, que es el presidente del Gobierno", ha asegurado Abascal que se ha negado a mantener "ningún tipo de interlocución, ningún tipo de diálogo, ningún tipo de reunión" con el ejecutivo. "Eso se lo dejamos al PP que cuando le llaman a Moncloa dicen que van", ha reprochado a los populares.

