España-Israel
España cesa a la embajadora en Israel, Ana Sálomon
Ana Sálomon fue llamada a consultas el pasado mes de septiembre. El BOE publica su cese y el Gobierno tendrá que designar a una nueva persona si quiere tener representación al más alto nivel en Israel.
El BOE publica el cese de la embajadora en Israel, Ana Sálomon, "a propuesta del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de marzo de 2026".
Sálomon llevaba en el cargo desde julio de 2021. El Gobierno procede a cesarla después de haberla llamado a consultas el pasado mes de septiembre. Tras esta decisión tendrá que designar a una nueva persona si quiere seguir teniendo representación al más alto nivel en este país.
El pasado 9 de septiembre, Ana Sálomon fue llamada a consultas en respuesta a las "calumniosas acusaciones hacia España y las "inaceptables medidas" que el Gobierno de Benjamin Netanyahu dictó contra Yolanda Díaz y Sira Rego.
Tras el reconocimiento del Estado palestino por parte de España, Israel llamó a consultas a su entonces embajadora en Madrid, Rodica Radian-Gordon, en mayo de 2024.
Para después de la salida de Rodica Radian-Gordon se tenía pensado un relevo, pero renunció al cargo para ir a otra embajada y Netanyahu no volvió a nombrar otro embajador. Así que desde hace casi dos años Israel no tiene en nuestro país embajador y su máximo representante aquí es una encargada de negocios, Dana Erlich.
El Ministerio de Exteriores israelí convocó en diferentes ocasiones a Sálomon en protesta por determinadas posturas o declaraciones de altos cargos españoles, incluido Sánchez.
