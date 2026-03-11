España cesa a la embajadora en Israel, Ana Sálomon

El BOE publica el cese de la embajadora en Israel, Ana Sálomon, "a propuesta del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de marzo de 2026".

Sálomon llevaba en el cargo desde julio de 2021. El Gobierno procede a cesarla después de haberla llamado a consultas el pasado mes de septiembre. Tras esta decisión tendrá que designar a una nueva persona si quiere seguir teniendo representación al más alto nivel en este país.

El pasado 9 de septiembre, Ana Sálomon fue llamada a consultas en respuesta a las "calumniosas acusaciones hacia España y las "inaceptables medidas" que el Gobierno de Benjamin Netanyahu dictó contra Yolanda Díaz y Sira Rego.

Tras el reconocimiento del Estado palestino por parte de España, Israel llamó a consultas a su entonces embajadora en Madrid, Rodica Radian-Gordon, en mayo de 2024.

Para después de la salida de Rodica Radian-Gordon se tenía pensado un relevo, pero renunció al cargo para ir a otra embajada y Netanyahu no volvió a nombrar otro embajador. Así que desde hace casi dos años Israel no tiene en nuestro país embajador y su máximo representante aquí es una encargada de negocios, Dana Erlich.

El Ministerio de Exteriores israelí convocó en diferentes ocasiones a Sálomon en protesta por determinadas posturas o declaraciones de altos cargos españoles, incluido Sánchez.