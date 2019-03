'Striptease' en el Congreso en contra de los desahucios

El diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha aprovechado su pregunta al jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, en la sesión de control en el Congreso para quitarse varias prendas desde su escaño en protesta por la forma en que el PP ha "desvestido" la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre desahucios.

En el momento en que preguntaba a Rajoy, Baldoví, que ya ha protagonizado algún episodio similar en la tribuna, se ha quitado primero la chaqueta del traje mientras acusaba al Gobierno de "desvestir impúdicamente" la ILP.

"Su preocupación no es desvestir a la banca, sino arroparla", ha continuado Baldoví, que se ha quitado seguidamente la corbata, momento en que el presidente del Congreso, Jesús Posada, le ha parado en seco: "Señor Baldoví, haga usted el favor de comportarse adecuadamente". Pese a la advertencia de Posada, el diputado valenciano ha seguido con su particular "performance" y en el momento en que comenzaba a desabrocharse la camisa, Posada se ha visto obligado a intervenir de nuevo, llamándole al orden.

"Le voy a quitar la palabra como siga así", le ha advertido. Como si nada ocurriera, Baldoví se ha entreabierto la camisa para mostrar una camiseta con el lema "Stop desahucios"."Si tengo que decidir me quedo con las personas que llevan esta camiseta, no son terroristas, no son nazis, son personas honradas y dignas", ha proclamado el diputado de Compromís, entre los comentarios de desaprobación de la bancada del PP. Nada más terminar su intervención, Posada, visiblemente contrariado por el episodio, le ha dado las gracias con un deje de ironía. "Gracias, por decir algo", ha dicho.