Homs en el simposio 'España contra Cataluña': "La Historia no puede ser una piedra para tirar a la cabeza"

El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, ha abierto el simposio 'España contra Cataluña' proclamando que la Generalitat rechaza "imponer nada" porque no ha sido nunca su estilo ni tampoco está en condiciones de hacerlo.

"Nunca se nos pasaría por la cabeza decir que hay una verdad. No hay una verdad ni la verdad", ha destacado Homs, que ha recalcado que el simposio se hace desde una perspectiva académica y que las personas que intervienen tienen un amplio currículum y merecen ser escuchados por su trayectoria científica.

"La historia no puede ser o no debería de ser una especie de piedra para tirársela a la cabeza", ha considerado el consejero, que ha añadido que en la actualidad, lo que hay que ofrecer a la población son argumentos y no imposiciones.

Este simposio sólo cuenta con el apoyo político del gobierno catalán, después de que arreciaran las críticas desde diversos sectores académicos y varios ministros del Gobierno, mientras que el el PPC, Ciutadans y UPyD incluso lo han denunciado ante la Fiscalía.

Pero la polémica ha derivado asimismo en una enorme expectación mediática, que ha provocado que se hayan desbordado las previsiones iniciales, con una cifra de más doscientos inscritos a las sesiones, según han confirmado los organizadores.