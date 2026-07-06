Albares responde a las críticas de Trump: "Ojalá todos los aliados cumplieran como España"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, defendió este lunes el compromiso de España con la OTAN frente a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien volvió a cuestionar el nivel de inversión en defensa de algunos aliados y advirtió de que los países que no cumplan deberán "aprender a defenderse solos".

En una entrevista en TVE, Albares aseguró que "ojalá todos cumplieran como España" y sostuvo que las "cifras reales" desmontan los argumentos del mandatario estadounidense. Según explicó, España ya destina el 2% de su PIB a defensa y ha proporcionado a la Alianza Atlántica "todas las capacidades" que le han sido requeridas.

El ministro destacó que no todos los miembros de la OTAN pueden hacer esa afirmación. En ese sentido, señaló que todavía hay cuatro aliados que no han alcanzado el objetivo del 2% del PIB en gasto militar y otros tres que aún no han aportado todas las capacidades comprometidas para la defensa común.

Albares reivindicó además el papel de España en la seguridad euroatlántica y recordó que el despliegue de militares españoles en el flanco oriental de la Alianza se encuentra en "máximos históricos", con alrededor de 2.000 efectivos desplegados en batallones multinacionales, entre ellos el que España lidera en Eslovaquia, y en las misiones de Policía Aérea del Báltico. "El compromiso de España está fuera de toda duda", afirmó.

En vísperas de la cumbre de la OTAN, el titular de Exteriores insistió también en la necesidad de reforzar la autonomía estratégica europea. Defendió la creación de una defensa común europea que actúe como "un gran pilar reforzado europeo de la OTAN", y subrayó que Europa debe avanzar hacia una mayor soberanía en materia de seguridad "independientemente de cuál sea el posicionamiento de Estados Unidos", en referencia a las amenazas de Trump de reducir la presencia militar estadounidense en el continente.

Por otro lado, Albares valoró positivamente que la cumbre de la Alianza se celebre en Turquía, al considerar que pone el foco sobre la importancia del flanco sur. El ministro recordó que España lleva años reclamando una mayor atención a las amenazas procedentes de esa región, entre ellas el terrorismo, los tráficos ilícitos y la creciente presencia de Rusia en África.

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