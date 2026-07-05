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De las responsabilidades y la líneas rojas innegociables, al apoyo incondicional y las conspiraciones

Pedro Sánchez llegó a la Moncloa prometiendo un cambió a un gobierno limpió y la lucha incansable contra la corrupción. Ocho años después el entorno del presidente suma 126 imputaciones.

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Fran Paino
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José Luis Ábalos fue el encargado de pronunciar el discurso de defensa de la moción de censura al gobierno de Mariano Rajoy que colocaba a Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. La bandera de esa moción de censura así como el pilar troncal del discurso del entonces Secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, era la crítica a la corrupción del Partido Popular y la defensa de que ellos representaban justo lo contrario. Pulcritud, líneas rojas claras y marcadas ante la corrupción.

Posición de los inicios de Sánchez en Moncloa

Los primeros años de Pedro Sánchez como presidente dejaron una línea marcada en cuanto a los casos de corrupción muy estrictos. Carmen Montón, ex ministra de Sanidad, de quien se sospechaba de su formación sobre un Master, dimitió. En la rueda de prensa donde lo comunicaba, tuvo palabras de agradecimiento y expuso que prefería apartarse "Para que esta decisión no influya" Otro ejemplo fue Máximo Huerta. Tan solo estuvo como Ministro de Cultura 7 días. Saltó una polémica sobre una sanción que le había impuesto hacienda y que el escritor ya había pagado. Sin embargo, Huerta decidió a petición del gobierno, dimitir "Aire fresco, política limpia". El caso más llamativo es el de María Gámez, la que fue directora de la Guardia Civil, dejó el cargo tras conocerse la supuesta implicación de su marido en los ERE de Andalucía "Tomo esta decisión por principios, por honorabilidad y por responsabilidad" y el gobierno, a través de Fernando Grande-Marlaska, ensalzó esta decisión "La dimisión de María Gámez es el estándar máximo de la pulcritud democrática

Cambio en los estándares

Si el Ministro del Interior marcó la dimisión de la anterior directora de la Guardia Civil como la línea a seguir en cuanto a la pulcritud, la posición del gobierno con la imputación de Mercedes González, actual directora general del cuerpo, deja a las claras los nuevos estándares del gobierno. "Mercedes González es una excelente directora general de la Guardia Civil, tiene todo el respaldo del gobierno, todo el apoyo del gobierno" así se posiciona el Ministro de Transformación Digital, tras los encuentros de González con Leire Díez. misma posición con sus dos secretarios de organización, apoyados casi hasta que ambos conocieron la prisión de Soto del Real. Misma actitud con Álvaro García Ortiz, defendido por el presidente "Creo en la inocencia del Fiscal General del Estado" aunque finalmente que finalmente fue condenado. También defensa de su circulo familiar, de integrantes de su partido, de su Gobierno, de la SEPI y así hasta 126 imputados cercanos al Presidente del Gobierno, incluido el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

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