Tras el recurso de Iustitia Europea presentado en el Tribunal Superior, ahora está en el aire si en las próximas elecciones del 29N se va a poder votar presentando el DNI digtal en la mesa electoral.

Mismos datos, diferente formato

MiDNI digital, es la aplicación que todos podemos descargar en nuestro teléfono móvil para poder llevar en el dispositivo nuestra ideintificación. Misma utilidad que el carnet físico convencional pero con un formato muy diferente.

¿Qué dicen los expertos técinos?

Javier Sanz, experto en ciberseguridad, nos explica que "esta aplicación funciona de una manera muy sencilla, abrimos la aplicación donde aparecen nuestros datos y hace una conexión encriptada con los servidores de la Policia Nacional". Respecto a las posibles brechas de seguridad "no tiene ningún tipo de brecha de seguridad, solo cabe la posibilidad de un mal uso. Por ejemplo una persona que presenta el DNI digital y quien lo comprueba solo ve los datos sin verificar el Código QR"

Más de 60.000 lectores de códigos Qr para poder utilixar esta aplicación

Correos repartirá más de sesenta mil dispositivos lectores de códigos Qr en los que se han invertido más de siete millones de euros para que se pueda presentar el DNI digital para meter la papeleta en la urna.

¿Qué dicen los expertos jurídicos?

Uno de los problemas que tiene esta aplicación es que España se ha adelantado a la identificación en la que esta trabajando Europa para todo el espacio Schengen. Este es el motivo por el que ahora el Tribunal Supremo sopesa si aceptar esta ideintificación para poder votar.

Alonso Hurtado, socio de IT Compliance, asegura que "no ha seguido los estándares europeos de identificación". Además, advierte de las posibles consecuencias de utilizar este sistema de forma masiva para votar, hasta el punto de que podría llegar a impugnarse una elección por el uso de esta aplicación: "Jugarse, por ejemplo, que se impugnen las votaciones en unas elecciones por querer utilizar esta aplicación".

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