Sigfrid Soria pide disculpas por su lenguaje, aunque se reafirma en el fondo de sus palabras

El exdiputado y miembro de la Junta Directiva Nacional del PP, Sigfrid Soria, ha pedido disculpas por su "lenguaje inapropiado" sobre los escraches aunque se ha reafirmado en el fondo de sus palabras.

"Siento, y pido disculpas por ello, haber usado lenguaje inapropiado para proclamar el uso, llegado el caso, del Derecho a la Legítima Defensa", dijo en su cuenta oficial de Twitter.

Aquí, matizó que una cosa es que se disculpe por las formas y otra su "total reafirmación" en el fondo de sus comentarios.

La polémica llegaba cuando Soria incendiaba la red social por los escraches. "Si algún perroflauta me acosa, me intimida o me agrede, la ostia que se lleva ni se la va a creer".

La pasada madrugada, Sigfrid Soria intercambió varios mensajes con otros internautas sobre los escraches que se están produciendo contra algunos miembros del PP, y llegó a decir que seguirá proclamando y ejerciendo, llegado el caso, su derecho de legítima defensa contra cualquier "perroflauta" que le agreda. "Sin duda alguna", apostilló.

El exparlamentario comentó también sobre los escraches que "los nazis pintaban la Estrella de David en las fachadas de las puertas de los judíos, los perroflautas usan pegatinas", y acusó a los que defendían las "perroflautadas" en las redes sociales de no mostrar sus rostros.

"Si algún perroflauta me acosa, me intimida o me agrede, la ostia que se lleva ni se la va a creer"

"Son tan cobardes los tuiteros perroflautas como lo eran los del Ku Klux Klan cuando linchaban a seres humanos con sus identidades ocultas". "La cobardía subyace", dijo.

En este sentido, el popular intercambió varios mensajes con otros internautas sobre los escraches que se están produciendo contra algunos miembros del PP, y llegó a decir que seguirá proclamando y ejerciendo, llegado el caso, su derecho de legítima defensa contra cualquier "perroflauta" que le agreda. "Sin duda alguna", apostilló.

El PP apartará a Sigfrid Soria de la Directiva Nacional

El secretario general del PP de Canarias, Asier Antona, ha anunciado que Sigfrid Soria será apartado de sus responsabilidades orgánicas de forma "inmediata", concretamente de la Junta Directiva Nacional.

Ha señalado que el PP "rechaza" las manifestaciones realizadas en su cuenta de Twitter, y ha apuntado que se pondrá en contacto con el vicesecretario de Organización, Carlos Floriano, para que se inicie el expediente correspondiente.



"Ese tipo de manifestaciones no se pueden verter públicamente y las condenamos y las rechazamos desde el PP de Canarias. Actuaremos en consecuencia", ha destacado.



Soria ha dicho, entre otras cosas, que si algún "perroflauta" agrediera a alguna de sus hijas, según sus propias palabras, "le arranco la cabeza", y más concretamente, advierte de que "la ostia que se lleva ni se la va a creer".