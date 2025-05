Sánchez defiende la "honestidad" de Cerdán tras el ataque de Feijóo sobre su gestión: "Para lo que hemos quedado"

Los presuntos casos de corrupción se vuelven a 'colar' en la sesión de control al Gobierno. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado la "corrupción ya generalizada" dentro del Gobierno y ha preguntado al presidente Pedro Sánchez si "avala" la gestión del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, después de las informaciones que han salido de la UCO de la Guardia Civil que habría encontrado mensajes que lo vincularían con contratos con empresas públicas. Santos Cerdán admitió este martes haber preguntado por obras en Navarra pero aseguró que "ninguna de las consultas constituye delito", rechazando las especulaciones.

El líder del principal partido de la oposición también ha vertido críticas sobre los impuestos: "La sensación en la calle es que el único servicio puntual en España es Hacienda, 97 subidas de impuestos (...) ¿Cree que su Gobierno puede hacer lo que quiera con el dinero de los españoles? ". Pedro Sánchez comienza su intervención dando la razón a Feijóo: "efectivamente, en España hay muchas desigualdades", pero le recuerda los recortes durante la crisis o las comunidades gobernadas por 'populares' que no quieren acatar la Ley de Vivienda para "paliar" el problema. También destaca los datos macroeconómicos ofrecidos por la UE que prevén para España una subida del PIB.

"Como no sale a la calle, no se entera, el PIB no se come", replica el político gallego. "¿Sabe que desde que usted es presidente se ha incrementado el precio de los alimentos un 37%? (...) ¿Sabe por qué no contesta usted a qué dedica el dinero? Porque no quiere mencionar lo que está ocurriendo en España (mordidas, comisiones...) Con una corrupción ya generalizada, ¿qué es lo que quiere investigar usted? El televoto de Eurovisión (...) El Gobierno está vaciando la nevera de los españoles y llenado el bolsillo de los corruptos. Todo se sabrá. Por cierto, ¿avala usted la gestión del señor Cerdán?", terminaba así su intervención.

La respuesta de Pedro Sánchez ha sido clara: defiende la "honestidad" de Santos Cerdán. En su defensa ha salido también el presidente del Ejecutivo, que ha defendido la honestidad del 'número tres' en el Partido Socialista y ha acusado al Partido Popular de "tapar la corrupción" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Para lo que hemos quedado. Usted que no venía a insultar y a lo que se dedica es a difamar a personas honestas (...) Para lo que ha quedado, salir de Galicia para acabar gobernado desde un ático de Chamberí", ha manifestado Sánchez a Feijóo.

Intervención de Marlaska

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, interviene en el Pleno del Congreso para informar sobre la propuesta de Reglamento de Retorno presentado por la Comisión Europea y sobre la compra de armamento al Estado de Israel.

Marlaska tomará el turno de palabra en la sesión de control al Gobierno que se desarrolla hoy en la Cámara Baja a partir de las 09.00 horas. Aunque no será hasta que finalice la sesión cuando intervenga para dar a "conocer la valoración del Gobierno ante la nueva propuesta de Reglamento de Retorno presentado por la Comisión Europea" e informar de las previsiones y recursos de su implementación, "teniendo en cuenta el actual contexto de emergencia migratoria que vive nuestro país".

También explicará "la posición del Gobierno sobre la formalización de contratos para la compra de armamento al Estado de Israel, incumpliendo los compromisos adquiridos de finalizar toda transacción de material militar frente al ataque y genocidio contra el pueblo Palestino, así como las responsabilidades derivadas por estas actuaciones".

