Santiago Abascal: "Si fuera presidente del Gobierno habría dado orden de detener a Quim Torra"

Más información Tres encuestas pronostican una subida de Vox en las elecciones y la caída de Ciudadanos

El líder de Vox, Santiago Abascal, explica en una entrevista en Antena 3 Noticias que de ser presidente del Gobierno él habría mandado una orden al Ministerio del Interior "para detener a Torra" y hubiera "sacado a los líderes independentistas encarcelados de Cataluña" para evitar que la Generalitat los sacara de prisión.

Santiago Abascal cree que hay "muchos españoles que confían en que pueda estar al frente de la Presidencia del Gobierno y que podamos hacer estas cosas" porque consideran que "en la respuesta al separatismo ha habido mucha debilidad y desean que se ensaye otra forma de afrontar este problema".

"Ha habido una sentencia hecha a la medida del Gobierno"

"Pensamos que hasta ahora solo se ha conseguido generar impunidad", indica el candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, que lamenta que Quim Torra abandone la Junta de Seguridad para irse a "cortar carreteras".

Respecto a la sentencia del Tribunal Supremo, para la que Vox tuvo palabras muy críticas, Santiago Abascal cree que "el Estado de Derecho está siendo puesto en cuestión por las intromisiones políticas" y sentencia: "Ha habido una sentencia hecha a la medida del Gobierno".

El líder de Vox asegura que han "asistido perplejos a las argumentaciones del Tribunal Supremo y a la condena" porque "prácticamente decía que en Cataluña solo hubo un problema de orden público y no un ataque" a la Constitución.

Asegura estar sorprendido además de que el Tribunal Supremo "haya atizado en la sentencia a la acusación popular de Vox" y critica que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cambiara al abogado del Estado en mitad del proceso.

Preguntado sobre qué medidas tomaría para arreglar la situación en Cataluña si llegara a la Moncloa, Santiago Abascal explica que la medida principal que creen que hay que tomar es "plantear un debate sobre la ilegalización de los partidos separatistas" y otro debate sobre "la recuperación de competencias para el Estado".

Una vez que "se haya aplicado la ley", Vox apostaría por la reconstrucción de "los afectos que han sido dañados por el separatismo".

Santiago Abascal insiste en que Vox va a defender "con toda firmeza" la unidad española y manda un mensaje a los independentistas: "Tienen que saber que nunca podrán hacer que el resto de los españoles renunciemos a una tierra que nos pertenece a todos".

La exhumación de Franco, "propaganda electoral de Sánchez"

Respecto a la sentencia del Tribunal Supremo que niega la petición de Vox para aplazar la exhumación de Franco, que tendrá lugar este jueves, Abascal considera "verdaderamente extraño que solo los magistrados del Supremo crean que este acto no tiene nada que ver con la propaganda electoral de Sánchez" y cree que el PSOE está utilizando de manera fraudulenta las instituciones en beneficio propio.

"Nos quieren convencer de que la exhumación de Franco no tiene nada que ver con una escenografía electoral"

"La Junta Electoral Central no permite ni inaugurar la cinta de una autopista y nos quieren convencer de que el montaje que se va a producir en el Valle de los Caídos no tiene nada que ver con una escenografía electoral", sentencia.

"A mí me llaman de todo y me da igual lo que me llamen los progres"

Por ello, Abascal asegura que este jueves tendrá "un sentimiento de tristeza" al saber que "hay un Gobierno que quiere atizar la división de los españoles y que quiere rescatar los viejos odios".

Preguntado sobre si se considera franquista, el líder de Vox responde de manera muy contundente: "Evidentemente no. A mí es que me llaman de todo y me da igual lo que me llamen los 'progres'".

Añade que está muy orgulloso de que "la mordaza 'progre' que se ha querido colocar a toda la sociedad española no tenga ya efecto en millones de personas a las que los insultos no les impide ejercer su libertad".

Respecto a cómo se califica políticamente, Abascal explica que él solo es "un español que quiere la unidad nacional, la libertad frente a la dictadura 'progre', la igualdad en todo el territorio y que cree que el Estado tiene que dedicarse a lo que de verdad es urgente y no a una emergencia profanadora".

Los pactos tras las elecciones del 10-N

Respecto a los posibles pactos que previsiblemente saldrán tras las elecciones generales del 10 de noviembre, Abascal lamenta que Casado, Sánchez y Rivera se estén "lanzando guiños".

"Hoy mismo Rivera ha dicho que debe haber un pacto y Pablo Iglesias está de rodillas pidiendo el pacto con el PSOE mientras Errejón ha montado un partido que debería llamarse Más PSOE", lamenta Abascal, que subraya que Vox es el único partido que no va a facilitar que los socialistas gobiernen.

"Errejón ha montado un partido que debería llamarse Más PSOE"

En cuanto a qué pediría Vox si fuera la clave para la formación de Gobierno, Abascal es claro: "Los españoles nos dirán en qué medida podemos ser exigentes".

Pero de poder pedir, el líder de Vox tiene claras sus prioridades: "Los más urgente es restaurar el orden constitucional en Cataluña y restaurar la vigencia de nuestras fronteras para lanzar el mensaje al mundo entero de que el que entra en España ilegalmente es repatriado de manera inmediata".

Las encuestas prevén una mejora de Vox el 10-N

El presentador de Noticias 2, Vicente Vallés, entrevista al candidato a la Presidencia del Gobierno por Vox, Santiago Abascal, en un momento en el que las encuestas están dando un giro a favor de su formación.

Según los datos recogidos por los últimos sondeos, Vox superaría a Ciudadanos y se situaría como cuarta fuerza política en el Congreso de los Diputados.

Estos datos llegan después de que Vox lograra el 10,3% de los votos en las pasadas elecciones generales, lo que se tradujo en 24 diputados.

Respecto a lo que ocurrirá tras el 10 de noviembre, en un acto de precampaña, Santiago Abascal afirmaba que el resto de partidos pactará "de una manera u otra" con el PSOE y defiende que Vox es el único partido capaz de defender "lo obvio". Por ello, llama a los "españoles de toda condición" a defender esas "cosas básicas" y a "exigir una democracia de verdad".