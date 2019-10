Abascal seguirá la "profanación" de la tumba de Franco con tristeza

Las frases más significativas de la entrevista de Vicente Vallés en Antena 3 Noticias con el presidente de Vox, Santiago Abascal, ante las Elecciones Generales del 10-N.

Sobre Cataluña: "Si yo fuera presidente del gobierno lo primero que habría hecho es dar la orden para detener a Torra con una querella por rebelión de la abogacía del Estado, además habríamos sacado de Cataluña a los líderes separatistas condenados para que no fueran excarcelados por la Generalidad (sic). Y habríamos tratado de restaurar el orden constitucional y acabar con la violencia en vez de pensar en unas elecciones". Además , "este golpe que continua con una Generalidad en rebeldía está protagonizado por Torra, que es un señor que se va de una junta de seguridad, de un gabinete de crisis a cortar las carreteras cuando Barcelona esta ardiendo".

La sentencia del 'procés': "Está hecha a la medida del Gobierno"

Abascal ha sido muy crítico con la sentencia del Tribunal Supremo: "El Estado de derecho está siendo puesto en entredicho por las intromisiones políticas". Y aclara que no tiene duda: "Es una sentencia hecha a la medida del gobierno por que no tiene ni que indultar a los golpistas condenados, puede directamente la Generalidad darles el tercer grado". Y cuando le recuerdan que ellos estaban en el juicio como parte, responde que no han cambiado y han mantenido su acusación.

Ilegalizar a los partidos separatistas

Con vistas al futuro en Cataluña, Abascal propone un "debate sobre la ilegalización de los partidos separatistas, que quieren destruir la unidad nacional, otro debate sobre la recuperación de competencias para el Estado, sobre el control de TV3 y la educación, que están generando desafección entre los propios catalanes y entre los catalanes y el resto de los españoles. Y una vez restablecida la ley, emprender una tarea de décadas para restablecer los afectos, que han sido dañados por el separatismo porque les hemos dado todo el poder para que dañaran la unidad y la concordia entre los españoles".

Ante la exhumación de Franco, "no me sorprende coincidir con el 71 % de los españoles que decían que la exhumación, la profanación, se produce puramente por razones electorales. Voy a tener un sentimiento de tristeza porque hay un Gobierno que quiere atizar la división de los españoles. Nuestros abuelos se abrazaron en una Transición ejemplar".

No se reconoce como franquista: "Evidentemente no. Me llaman de todo, me da igual lo que mellen los progres". Piensa es propaganda electoral de Sánchez y que el PSOE está usando las instituciones de manera fraudulenta, cuando en tiempo electoral no se permite inaugurar una autopista.

Pactos

Sobre el próximo gobierno, tras las elecciones, solo admite que no facilitará que siga Pedro Sánchez, pero: "Pablo Casado, Albert Rivera y Pedro Sánchez ya se están echando los tejos, se están lanzado guiños durante toda la campaña. Casado está dispuesto a desbloquear la situación, Rivera dice que tiene que haber un pacto entre los tres, Iglesias está de rodillas esta pidiendo el pacto con el PSOE y Errejón ha montado un partido que se tenía que llamar Más PSOE".

En cuanto a inmigración lo deja claro: "El que entra en España ilegalmente debe ser expulsado, y el que entra legalmente y comete graves delitos es condenado en España, pero deber cumplir la pena en su país".

Abascal quiere una "revisión del sistema de las autonomías que debe comenzar por la recuperación de las competencias de educación, sanidad y justicia.

Y reconoce que "no aporto una gran experiencia de gestión, pero fundamentalmente sí conviciones muy firmes y la determinación de representar a una España que no se sentía representada y de rodearme de personas que sepan gestionar mucho mejor que yo".