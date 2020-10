Santiago Abascal se siente traicionado por Pablo Casado pero no dejará caer los gobiernos de Madrid, Andalucía y Murcia

Más información Lo que dijo Pablo Casado a Santiago Abascal en el debate de la moción de censura de Vox

La secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, ha afirmado que el discurso del líder del PP, Pablo Casado, durante la moción de censura, mostró que la formación 'popular' ya no sólo es "la derechita cobarde" sino que también es, según sus palabras, "la derechita traidora". Así se ha pronunciado la dirigente de Vox en una entrevista en TVE en la que ha arremetido duramente contra los 'populares' al considerar que, con el distanciamento público de Pablo Casado, estaban "engañando a una parte de sus votantes". En este sentido, ha revelado que algunos dirigentes del PP han escrito a diputados de Vox reconociendo que "no se sentían representados" con el discurso de Casado.

No dejarán caer los gobiernos de Madrid, Andalucía y Murcia

Eso sí, Olona ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a los gobiernos autonómicos a los que el partido de Santiago Abascal apoya a pesar del distanciamiento de Casado: "Nuestros principios no están en venta". Sobre esas dudas sobre el apoyo a los gobiernos de PP y Ciudadanos, como dijo en el mismo debate, Santiago Abascal dice que no se verán afectados, aunque se siente traicionado en la amistad, "dolido" personalmente con Pablo Casado, pero que eso no lo va a llevar a la política.

Sin miedo

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado que están "tranquilos" y no aceptan "ningún tipo de chantajes ni presiones". Gamarra, en una rueda informativa en Logroño, ha añadido que el PP es "un partido serio, responsable, que se mueve por sus convicciones y cuando uno se mueve por sus convicciones y principios, como ayer hizo el presidente del partido, Pablo Casado, el miedo no forma parte de nuestro ideario político". La también diputada por La Rioja ha apelado a la unión del centro derecha en España y ha dicho que "no se trata de unir partidos, sino a españoles y querer liderar un proyecto político amplio en el que caben liberales, conservadores, socialdemócratas decepcionados con el PSOE, que ya no es socialista, pero sí sanchista. Cabe mucha gente".