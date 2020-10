Discurso de Pablo Casado hoy en la moción de censura de Vox

Las principales ideas del discurso del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, en la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez, una moción que para los populares solo ha servido para reforzar al Gobierno y por eso ha anunciado su voto negativo, con una dura intervención contra Santiago Abascal. Considera a Vox el partido que impide que haya una alternativa con posibilidades de éxito a la coalición de izquierdas.

Reivindicación del PP

- “Entre la nación de naciones y la España grande y libre hay un espacio intermedio donde estamos 47 millones de españoles hartos de la polarización en la que ustedes echan esporas”, señala. “Nosotros defendemos una España unida y diversa. Hay uno de ustedes que no la quiere unida, el otro no la quiere diversa”, añade.

- Defiende que la tarea del PP es conseguir una España “unida, conectada y segura” e impedir que minorías radicales como la de Vox y Sánchez arrastren a todo un país al enfrentamiento. “Ustedes separan y nosotros unimos” proclama Casado quien aboga por conseguir el “reagrupamiento” de todos los constitucionalistas, incluso de los socialdemócratas avergonzados por lo que está haciendo Sánchez.

- Afirma que el PP encarna “en solitario” el proyecto reformista que ha hecho posible los mejores años de la historia de España “y que sigue siendo muy mayoritario en la sociedad española”.

Vox, la pinza de Sánchez

- Acusa a Abascal “de ser la pinza de Sánchez”, de fortalecer el bloque de investidura justo cuando más débil está, “viene a rellenar con argamasa sus grietas cada vez más profundas.” ¿Por qué lo hace? espeta a Abascal

- Lamenta que Vox se haya convertido en el sueño del nacionalismo y el “salvavidas” y el “socio en la sombra” de Sánchez. “La izquierda llevaba 30 años queriendo que hubiera un partido como Vox: usted se lo ha regalado”.

- “El PP no va a poner los coros ni la segunda voz al proyecto de ruptura de España, ni por la izquierda ni por la derecha. Ni al de Sánchez ni al de Vox”, señala Casado quien lamenta que, aunque la moción vaya dirigida contra él, en realidad va contra el propio Abascal y las consecuencias de sus propios actos.

- “Lo que quiere no es cambiar el Gobierno, que bien sabe que no lo va a conseguir, sino suplantar al PP. Pero abandone toda esperanza. No es el primero que lo intenta pero sí le aseguro que será el último”, subraya dirigiéndose a Abascal.

Se negó a España Suma

- “¿Por qué me pide hoy a mí un España Suma parlamentario imposible después de haber rechazado hace apenas unos meses un España Suma electoral generoso, necesario y ganador? le pregunta al líder de Vox al que recuerda que trabajó 15 años en el PP.

- Considera que Abascal no está capacitado para presidir España, le reprocha que solo acuda al Congreso cuando tiene “su pregunta” al presidente y le critica que se haya “enclaustrado” el último trimestre “velando armas para este torneo medieval al que nos ha retado”.

- “Hoy Sánchez saldrá de este coso a hombros de los diputados de Vox y con su tendido ovacionándole. ¡Vaya capote le ha echado y vaya bajonazo con el que remata la faena, señor Abascal! Quería cortar dos orejas al PP y ha acabado de monosabio de Iglesias”.

- Casado marca el camino de cómo se debe hacer la oposición: liderando la rebelión de los alcaldes, derrotando al Gobierno en los tribunales por su indolencia en la pandemia, doblando el pulso a Sánchez en Europa por el golpe a la justicia, presentando alternativas a la contrarreforma educativa, ofreciendo pactos de Estado y planes económicos, jurídicos y sanitarios para afrontar la covid.

- “Así se debe liderar la oposición y ofrecer una alternativa creíble no subiéndose a autobuses descapotables y cabalgando un ejército de bots”, señala Casado quien acusa a Abascal de ejercer de Víctor Frankenstein del PSOE “por llegar en auxilio de la criatura en su peor momento para revivirla una temporada más”.

La izquierda ciuda de Vox

- “La izquierda le cuidará como hasta ahora, le usará para que siga su ofensiva contra el PP”, le avisa al presidente de Vox. “Su partido es el seguro de vida política de Sánchez para seguir de inquilino en La Moncloa. Ya se sabe que la política hace extraños compañeros de colchón”.

- El presidente del PP se dirige a los votantes de Vox para que no regalen nunca más una victoria a Sánchez con menos votos por la fragmentación. “Sánchez mentía a todos pero no engañaba a nadie. Y pese a ello, usted le dio una vez más la oportunidad de ganar y gobernar, y él la aprovechó como usted deseaba”, afirma en referencia a Abascal.

- Califica a Sánchez como el peor presidente de los últimos 40 años, que ha liderado el Gobierno “más negligente del mundo” para enfrentarse a la pandemia, el que peor ha gestionado la economía, el que ha pretendido acabar con la separación de poderes y la independencia judicial y pactado con independentistas. “Por eso es inexplicable que ustedes compartan grupo parlamentario con cinco partidos que apoyan la sedición en Cataluña”.

- Afea a Abascal no dar ninguna batalla por las ideas y de trasladar un “consenso progre” que consiste en que Sánchez siga en La Moncloa gracias a la “imprescindible” aportación de Vox. “No somos como usted porque no queremos ser como usted”, arguye Casado.

- Asegura que PP y Vox no son equiparables porque les separan muchas cosas “tantas como la distancia que media entre el liberalismo reformista y el populismo antipluralismo, entre la economía abierta y el proteccionismo autárquico, entre la vocación europea y atlantista, y el aislacionismo, entre el interés general y el oportunismo del cuanto peor mejor”.