Santiago Abascal ha replicado las palabras del presidente del PP, Pablo Casado, tras sus palabras en la moción de censura de Vox contra el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

Abascal ha criticado que le "gustaría que alguna vez ustedes nos dieran las gracias por apoyar los Gobiernos de Andalucía y Madrid. No les hemos pedido nada para nosotros. Ni en Murcia, ni Andalucía, ni en Madrid".

"Lamento lo que usted ha hecho aquí. Ha dado una patada a la esperanza en millones de españoles. Usted ha venido a colocarse en una equidistancia imposible. Lo lamento personalmente. No lamento su falta de apoyo, la comprendo. No lamento la crítica política que puede hacer a Vox, pero lamento profundamente el ataque personal que usted ha desplegado hoy contra mí", critica Abascal.

Abascal ha indicado en varias ocasiones durante su réplica que se siente "absolutamente perplejo" ante las palabras de Casado.

La moción de censura de Vox no cuenta con ningún apoyo fuera de los 52 diputados de su partido, dicha votación se llevará a cabo a lo largo de este jueves después de que suban a la tribuna todos los miembros de cada partido de menor a mayor número de escaño.

"Comprendo que no nos apoyen, comprendo su crítica política, pero no comprendo la equidistancia en la usted se ha colocado y la destrucción que usted hoy ha tratado de perpetrar contra Vox. No lo comprendo y no lo comprenden muchos españoles. Y no entiendo su alegría ya que ustedes han regalado tristeza a muchos españoles", señala Abascal.