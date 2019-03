Santamaría: "No hay ruptura, el Gobierno respeta y tiene en cuenta la opinión de Aznar"

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha negado "ninguna ruptura" del actual Ejecutivo del PP con José María Aznar, al que respeta "especialmente" de entre todos los expresidentes españoles.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que también se aprobó una inyección para políticas de empleo, Santamaría ha sido preguntada por la ausencia este jueves del presidente, Mariano Rajoy, y de su gabinete en la presentación del libro de memorias de Aznar.

La vicepresidenta ha justificado su ausencia por motivos de trabajo; estaba preparando el Consejo de Ministros, ha dicho, y envió en su lugar al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. A continuación, ha negado en ningún caso una ruptura, como hizo también horas antes María Dolores de Cospedal.

"Este Gobierno respeta y mucho a todos los presidentes, especialmente, al presidente Aznar. Muchos de los que trabajaron en su equipo están en este equipo. Desde luego, nosotros, la opinión de los presidentes, y muy en especial la del presidente Aznar, la tenemos muy en cuenta", ha agregado.

No se pronuncia sobre la anulación del indulto al kamikaze

La vicepresidenta no ha querido decir nada después de que el Supremo anulara el indulto que el Ejecutivo concedió al kamikaze que porvocó un accidente. Santamaría señaló que aún no se les ha notificado la resolución y que deberán estudiarla antes de hacer una valoración.