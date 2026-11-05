¿Cuándo vamos a poder consultar todos los programas electorales?

Quedan pocas semanas para las elecciones generales del 29 de noviembre y, antes de acudir a las urnas, hay que conocer lo que propone cada candidatura. La vivienda, los impuestos o las pensiones pueden pesar mucho a la hora de decidir el voto. Para conocer qué plantea cada partido en las elecciones generales del 29N, más allá de los titulares y las intervenciones de sus candidatos, la referencia es su programa electoral. Pero, ¿cuándo se puede leer completo?

No hay un día fijado para que todos los partidos políticos lo publiquen a la vez. La ley electoral regula las fechas de la campaña, pero no establece un plazo común para presentar los programas. Por eso, hay que seguir los anuncios de cada candidatura para conocer cuándo estará disponible el suyo.

¿Se publican cuando empieza la campaña?

La campaña del 29N arranca el viernes 13 de noviembre y termina el viernes 27, según recoge el decreto de convocatoria. Son quince días para pedir el voto antes de la jornada de reflexión y la apertura de las urnas.

Sin embargo, el inicio de la campaña no obliga a los partidos a tener publicado ese día su programa. Tampoco conviene confundir el anuncio de una medida concreta con la presentación del documento completo.

¿Dónde se pueden consultar?

El primer lugar al que acudir es a la web oficial de cada formación. En los apartados de programas electorales, actualidad o documentación se pueden buscar los textos y comprobar quién los publica. Si el partido facilita un PDF, se puede descargar para leerlo con calma o buscar los temas que más interesan.

Hasta el momento, está pendiente la publicación de todos los programas completos de los partidos que concurren en las próximas elecciones. Únicamente el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha publicado un 'Contrato con España', los 12 compromisos que cumplir si llega al poder tras la celebración de las elecciones.

Antes de abrir un programa, mira la fecha

Una búsqueda en internet puede llevar a propuestas de elecciones anteriores. Para evitar confusiones, hay que comprobar que el documento corresponde a las elecciones generales del 29 de noviembre.

También es útil revisar si se trata del programa íntegro, de un resumen o de propuestas diversas. esa diferencia importa a la hora de comparar lo que ofrece cada candidatura.

El calendario y los trámites para votar pueden consultarse en la web oficial del 29N, como guía básica sobre las elecciones y el proceso electoral. Los programas deben comprobarse en los canales de cada partido.