Jorge Santiago Barnés, sobre el "no todos somos iguales" del PSOE: "Supone un desvío de la atención mediática"

El PSOE presenta la dimisión de Óscar Puente como un ejemplo de decencia política. El lema "no todos somos iguales" apunta a un intento de recomponer una campaña dañada después del accidente de trenes en Urda, Toledo. Manu Sánchez analiza la situación en las Noticias de la Mañana de la mano de Jorge Santiago Barnés, Presidente de la Institución Educativa ALEPH, catedrático de Comunicación y Marketing Político.

Jorge Santiago Barnés explica que "cada día nos levantamos con un nuevo argumentario, lo que nos viene a decir que la campaña electoral está en pleno funcionamiento y que el día a día va marcando esta campaña electoral".

"Un desvío de la atención mediática"

"El PSOE ha tenido que reaccionar de una manera muy rápida, ha tenido que recomponer el argumentario, el mensaje de cara a los ciudadanos. Al mismo tiempo, supone un desvío de la atención mediática para que los medios de comunicación no hablen tanto de lo que son la carencia de las infraestructuras y sí tanto de lo que son los valores personales y la dignidad de quienes representan el gobierno, creo que es un giro que no se si del todo les va a funcionar, pero que era necesario", destaca.

Destaca, además, que "lo de todos somos iguales no es un eslogan que sea directo y realmente pueda ser entendible de la misma manera por parte de todos los ciudadanos. Evidentemente, lo que nos quieren decir es que no todos somos iguales en el sentido de que ellos asumen responsabilidades, cuidado porque el presidente del gobierno tiene encima de si muchísimos casos donde no ha tenido la opción de tomar esas decisiones que algunos de los ciudadanos españoles sí esperaban de él como responsabilidad. Es un eslogan que de aquí al 29N va a haber giros respecto a él", considera.

De esta manera, "el PSOE está tratando de recordar a los ciudadanos que también ha habido otra serie de casos en donde era necesario asumir ciertas responsabilidades, en su momento no se asumieron y meses después se seguía hablando del tema".