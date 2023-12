Sánchez afirma que se reunirá varias veces con Puigdemont y Junqueras y habrá foto

Este martes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que mantendrá reuniones con los líderes de Junts y ERC, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente. Finalmente, tras haber pactado la ley de amnistía, el líder del PSOE confirma que se verá las caras con ambos implicados en el 'procés' y reconoce que habrá foto con el expresidente catalán.

El máximo responsable del Ejecutivo se ha mostrado confiado, considera que este pacto con los independentistas no afectará a futuras elecciones y ha puesto como ejemplo la aprobación de los indultos a los líderes del 'procés' condenados. El presidente se escuda en que, en aquella ocasión, los socialistas no solo no empeoraron sus datos, sino que lograron un millón de votos más que en los anteriores comicios generales.

El encuentro con Puigdemont, después de la amnistía

Sánchez ha realizado esta argumentación en una conversación informal con los periodistas durante el tradicional encuentro con la prensa en Moncloa de final de año. A pesar de que no ha especificado la fecha de las reuniones, ha señalado que prefiere que el encuentro con Puigdemont tenga lugar tras la aprobación de la ley de amnistía, que se encuentra en pleno trámite en el Congreso.

De la misma manera, ha asegurado que esos encuentros quedarán inmortalizados con sus respectivas fotografías. El jefe del Gobierno considera que estas citas son un paso coherente en el proceso de negociación con Junts y ERC, con quien alcanzó varios acuerdos para lograr la mayoría absoluta en la sesión de investidura, y ha afirmado que se reunirá con ellos más veces.

Se trata de la primera vez que Sánchez admite que estos encuentros se van a producir. Anteriormente, mientras Junts lo daba por hecho, en palabras de su secretario general Jordi Turull, el cabeza del PSOE se había limitado a echar balones fuera, asegurando que esas reuniones no estaban en su agenda.

Sánchez se verá con Puigdemont fuera de España, previsiblemente

De esta forma, tal y como indicó el propio Turull, este encuentro se celebrará fuera de territorio español, debido a que el expresidente de la Generalitat todavía está llamado a sentarse frente a la Justicia. Además, en este caso no estará presente el mediador internacional que se encargó de supervisar las negociaciones entre ambas partes para la investidura.

Pese a este acercamiento a los independentistas, también ha querido rebajar tensiones con el Poder Judicial y sigue manteniendo discrepancias con sus algunas de sus declaraciones, y en concreto, está en contra de que los jueces puedan comparecer en las comisiones de investigación del Congreso.

La ley de amnistía pasó con éxito su primera prueba en el Congreso con 178 votos a favor e iniciará su trámite en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja en enero. La intención de los socialistas es consumir al máximo los plazos y mandar la ley al Senado en febrero. Se prevé que la Cámara Alta, de mayoría popular, aumente los plazos hasta el máximo de dos meses que se especifica en la Constitución, por lo que la ley no estará activa antes de mayo.