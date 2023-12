Patxi López dice que "no habría Transición sin amnistía": "La Constitución no la incluyó, pero tampoco la excluyó"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha defendido este martes la ley de amnistía ante el Pleno de la Cámara haciendo hincapié en que es una medida "excepcional" que no supone "pedir perdón ni perdonar". Además, acusa al PP de "engañar" con el argumento de que atenta contra la igualdad con el propósito de "meter miedo" a la ciudadanía.

El dirigente socialista ha centrado gran parte de su intervención en intentar desmontar las críticas que los 'populares' llevan tiempo haciendo contra la norma que el PSOE pactó con ERC y Junts a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. De esta manera, niega que suponga una "humillación" del Estado de Derecho, que sea inconstitucional o que choque con el Derecho Comunitario. "Ustedes tienen el derecho a protestar y a patalear, pero no pueden engañar a la gente diciendo que lo hacen en nombre de la democracia, del Estado de Derecho, de la Constitución y de la igualdad porque es radicalmente falso", ha dicho López.

Además, recrimina al PP que quiera "alimentar el conflicto" y pone en valor una vez más las "valientes" decisiones que ha tomado el Gobierno de Sánchez con "coraje" durante los últimos años, unas decisiones que han contribuido a "desinflamar" la crisis en Cataluña que heredó del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

"No habría Transición ni Constitución sin amnistía"

"No habría Transición ni Constitución sin amnistía. La Constitución no la incluyó pero tampoco la excluyó ¿Qué sentido tendría que las mismas Cortes que dieron una amnistía en octubre de 1977 la prohibiese sólo unos meses después?", ha cuestionado Patxi López, quien considera que "no se puede sostener que perdonar torturas, asesinatos y el sometimiento de todo un pueblo bajo una dictadura era tener sentido de Estado y superar la fractura en Cataluña con el mismo instrumento es romper España y acabar con la democracia".

López ha querido insistir en que "la amnistía no es pedir perdón, perdonar ni olvidar, sino poner la memoria y las lecciones de lo sucedido al servicio del interés general" y "sacar conclusiones para resolver problemas" con la intención de rebatir la idea del PP de que esta ley supone la "humillación" del Estado de Derecho.

Ha concluido su intervención alegando que la amnistía es una medida "excepcional", pero no "inconstitucional".