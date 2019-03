Ruiz-Mateos: "No me quieren ni en la cárcel, me echan"

El empresario jerezano José María Ruiz-Mateos ha pedido a la juez de instrucción 3 de Palma no comparecer el próximo viernes como imputado en una querella por estafa y ha alegado para ello problemas de salud.

En una entrevista con Espejo Público de verano ha asegurado que , "Me da igual declarar que no declarar, es que no me sirve de nada si no me toman en consideración y hay un desconocimiento integral".

Ruiz-Mateos considera que "Ya me he acostumbrado a sufrir por los disgustos y las barbaridades que cuentan de mi" y asegura que lo soporta con resignación porque "la

justicia no me ayuda nada".

El fundador de Nueva RUmasa asegura que no tiene dinero, "Como voy a tener 300.00 millones de pesetas y no pagar lo que debemos en España. Sería un ser delednable, carne de prisión" y posteriormente al ser preguntado por esta posibilidad ha añadido que "He ido varias veces, no me quieren ni en la cárcel, me echan".

"Lo que yo quiero es que se clarifique todo, las estamos pasando canutas y mis hijos son excelentes. Yo me responsabilizo de todo", ha dicho Ruiz-Mateos que por último ha agradecido la amabilidad de Espejo Público de dejarle hablar y "autodefenderme, cosa que no consigo habitualmente"