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Rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en medio de la polémica de los casos que afectan al PSOE, streaming en directo

Sigue en directo la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

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Manuel Pinardo
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El Consejo de Ministros de este martes prevé nuevas reacciones por los casos que involucran al Gobierno, a la espera de conocer el sumario del caso de las cloacas, que está previsto que sea inminente, el Gobierno mantiene la calma antes de conocer los resultados.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó ayer lunes a la dirección del PSOE la necesidad de "responder con rotundidad a los bulos y a las actuaciones poco democráticas" que están tratando de tumbar al Gobierno y al Partido Socialista, según vienen denunciando destacados dirigentes desde la semana pasada.

El líder socialista se dirigió a la Ejecutiva Federal a puerta cerrada para pedir a sus miembros que trasladen también esta necesidad "a los militantes" ante lo que la formación considera "una campaña de las derechas" contra el Ejecutivo.

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