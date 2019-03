Rubalcaba: "Este no es el fin de ETA"

El vicepresidente del Gobierno ha sido tajante al responder al comunicado de ETA: "Lo que deseamos es que declare el fin definitivo, y no lo ha hecho". "Es evidente que ETA quiere que el fin de la violencia tenga precio", ha añadido.

Rubalcaba entiende que es otro comunicado más de la banda "pero no el final". "Si me preguntan si es una mala noticia, diría que no lo es, pero no supone el final de ETA".

Finalmente, y refiriéndose a la posible legalización de Batasuna ha explicado que "tiene dos opciones: o ETA deja la violencia de forma irreversible y definitiva o Batasuna rechaza a ETA, y ninguna de las dos cosas han sucedido".