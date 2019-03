Rubalcaba: "Este Gobierno no escucha a nadie, no ha dado ni una"

Las declaraciones del líder socialista se han producido en la Fiesta de la Rosa del PSOE en Tudela de Duero, allí ha hablado de la gestión ineficaz del Gobierno y que lamenta que no hayan viajado a los centros de decisión de Europa para convencer a sus dirigentes de que el Banco Central Europeo debe actuar para atajar la crisis de la deuda pública.

En esta intervención, Rubalcaba, ha criticado la actitud de Soraya Saenz de Santamaría de criticar más al PSOE que de intentar convencer al BCE. También critica que este Gobierno "no escucha a nadie, no dialoga y no sabe a dónde va, no han dado ni una, recortan porque no dan ni una" y ha vuelto a afirmar que hay más alternativas que el recorte. "No podemos consentirles el argumento de la herencia recibida, ni que no hay más soluciones que las que adoptan", porque "han encontrado la excusa perfecta en la crisis para desmontar el Estado del bienestar, que es lo que siempre quisieron hacer" Reitera que no hay que confudir los intereses de España con los intereses del Partido Popular y que "aplicaron lo que saben hacer: recortes y más recortes" que "sólo conducen a la recesión, que lleva al desempleo, al sufrimiento inútil sin esperanza; esto es lo que ofrecen a los españoles"

El líder socialista ha pedido un esfuerzo a los representantes del partido y a los militantes para que estén "cerca de quienes peor lo están pasando", para hacer valer la política y "salvar los problemas de los más débiles", ya que aquellos que "no necesitan de la política, los que se valen por sí mismos porque tienen dinero para pagárselo" enarbolan la opinión de que todos los políticos son iguales. "Ahora ponen cara de pena", ha expresado Rubalcaba antes de recordar que cuando Rajoy anunció los últimos recortes sus diputados "aplaudían desaforadamente".

También ha propuesto varias alternativas a la política del PP como son: el ahorro en el gasto sanitario basado en la subasta de medicamentos con un "esfuerzo" de las industrias para aminorar sus márgenes de beneficio, el establecimiento de un impuesto para las grandes fortunas, que el impuesto de sociedades para las grandes empresas tenga un mínimo del 15 % y la revisión de las deducciones fiscales existentes, para preservar únicamente las "justas"