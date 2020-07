Rubalcaba se defiende de incómodas preguntas sobre la crisis, ‘Matsa’ y ‘Faisán’

La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha acusado este miércoles al vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, de ser "tan responsable o más" que el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, de una política económica que consiste en "machacar" a las clases medias. Rubalcaba le ha replicado que el PP no ha presentado ninguna propuesta para mejorar la situación de esas clases medias.



Sáenz de Santamaría ha acusado al Gobierno de predicar austeridad pero no practicarla "en el gasto propio", sino en "el bolsillo ajeno", el de los pensionistas y las familias, y le ha advertido de que las clases medias podrían "levantar el país si no fuera porque el Gobierno no les deja levantar cabeza con paro, recortes e impuestos".



Rubalcaba ha replicado que la crisis afecta "a todos los sectores sociales" y por tanto también a la clase media de la que forman parte hasta un 80% de los españoles.



Para el PP, la política económica socialista sólo consiste en subir la luz un 10% y el gas un 4%, en que llenar el depósito de gasolina sea más caro que nunca y en subir impuestos, en particular el IVA, subida a la que ha atribuido la subida de la inflación hasta el 3%.



Vuelve ‘Matsa’ al Congreso

Rubalcaba ha defendido la actuación del vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, en la concesión de una subvención a la empresa Matsa de la que su hija era apoderada.



El ministro del Interior ha mantenido que la actitud de este partido con el que fuera presidente de la Junta de Andalucía no responde más que a "insidias" fruto del "rencor".



Explicaciones sobre el ‘chivatazo’

Rubalcaba ha calificado hoy como "incidente" el presunto 'chivatazo' policial que frustró una operación contra la trama de extorsión de ETA en 2006 y ha acusado al PP de recurrir a este caso en el Congreso para tapar que la lucha contra la banda terrorista "va mejor que nunca".



El vicepresidente ha replicado que "después de más de 30 preguntas sobre este tema es el momento de dejar claro algo en el diario de sesiones de esta cámara: la lucha contra ETA va bien, diré más, va mejor que nunca y eso es gracias a la Policía, a la Guardia Civil y también gracias a la gestión del Ministerio del Interior y quizá eso explique algunas de la cosas que estamos oyendo en esta Cámara".