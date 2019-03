Rubalcaba asegura que endurecerá su oposición

El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha comprometido con sus compañeros de la dirección federal a endurecer la línea de oposición del partido y ha sido tajante al asegurar: "El Gobierno nos tendrá enfrente", según han señalado diversos miembros de la Ejecutiva Federal.

Rubalcaba ha presidido en la madrileña sede de la calle Ferraz una reunión de la Ejecutiva Federal de su partido, la primera después de las críticas de la semana pasada de algunos sectores del PSOE descontentos con la tibieza con la que, a su juicio, los socialistas están ejerciendo la oposición. Un malestar que se plasmó de manera especial el pasado miércoles tras la primera respuesta de Rubalcaba al discurso del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el que anunció ajustes.

Fuentes del entorno de Rubalcaba han negado que este giro obedezca a las presiones de los sectores más críticos del PSOE, como los socialistas catalanes y madrileños, que llevan algún tiempo reclamando una oposición más contundente. Sea como sea, Rubalcaba ha decidido que es el momento de dejar claro que el Gobierno va a tener enfrente al PSOE si sigue por la senda de los durísimos ajustes que está aplicando y, además, haciéndolo sin consenso de ningún tipo.

Diversos miembros de la dirección federal del PSOE, presentes en la reunión de la Ejecutiva, han coincidido en interpretar estas palabras como un giro en la línea de oposición y en congratularse además por este endurecimiento. Rubalcaba ha explicado al núcleo duro de su partido que el PSOE es consciente de la necesidad de ejercer una oposición responsable y con sentido de Estado y ha resaltado la disposición permanente que han tenido en la búsqueda de grandes acuerdos con el Gobierno y con el PP

No obstante, considera que el Ejecutivo no ha aceptado en ningún momento esa mano tendida. No sólo se ha negado el Gobierno a cualquier tipo de diálogo con el PSOE y con otras fuerzas políticas, sino que tampoco ha querido negociar con las comunidades autónomas, los agentes sociales o los colectivos afectados por los ajustes, ha alegado el líder del PSOE, de acuerdo con las fuentes consultadas.

Además, Rubalcaba ha esgrimido el recrudecimiento de las políticas del Gobierno que supone el nuevo decreto, cuyo contenido exacto se conoció a través del Boletín Oficial del Estado del sábado y que presumiblemente será convalidado por el pleno del Congreso el próximo jueves. Por eso, ha hecho hincapié en que si el Ejecutivo se niega a dialogar y al mismo tiempo da una vuelta de tuerca a sus políticas de ajustes, el PSOE estará radicalmente enfrente.

El pasado miércoles, tras el pleno en el que Rajoy avanzó algunos de los recortes aprobados el viernes por el Consejo de Ministros, la dirección federal justificó la intervención inicial de Rubalcaba y adujo que el líder del partido quería dejar en evidencia el empeoramiento de todos los indicadores económicos desde que el PP llegó al poder. Ya en la réplica, recuerdan estas fuentes, Rubalcaba fue más contundente e hizo notar la frontal oposición de su partido a los ajustes anunciados por el presidente.

Sin embargo, el pasado sábado, en un acto con Juventudes Socialistas, Rubalcaba se dirigió a esos compañeros suyos que han criticado su forma de hacer oposición para precisarles que no cambiará y que no actuará como lo hizo el PP, sino que será responsable y ayudará para que los más débiles no se queden atrás.

Durante la reunión de la Ejecutiva los socialistas han acordado también convocar al Comité Federal del PSOE -máximo órgano de gobierno del partido entre congresos- para el 8 de septiembre. La convocatoria se ha efectuado con tanta antelación porque, en principio, la Ejecutiva no volverá a reunirse hasta los primeros días de septiembre, y ya no habría tiempo suficiente para hacerlo con la antelación que se requiere.