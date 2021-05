Rifirrafe entre Pablo Casado y Pedro Sánchez por la crisis en Ceuta: "Le queda grande el Gobierno"

La crisis migratoria de Ceuta se ha colado en la sesión de control al Gobierno que antes de la avalancha de inmigrantes marroquíes en la ciudad autónoma iba a centrarse en las críticas de la oposición por la falta de previsión ante el fin del estado de alarma. Así que con un "la actualidad manda", Pablo Casado ha acusado que el "caos" del Ejecutivo es "nuestra mayor debilidad fuera" y ha calificado lo ocurrido en Ceuta como la "crónica de una crisis anunciada".

Pablo Casado, sin elevar la voz y sin grandilocuentes palabras ha espetado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez que "sin acritud, ha demostrado que le queda grande el Gobierno".

El líder del PP ha insistido en que Sánchez tome en cuenta sus propuestas: "Sea humilde y déjese ayudar. Hay más lealtad en esta oposición que en su Consejo de Ministros, porque para nosotros lo único que importa es España" ha dicho.

En su turno de réplica, Pedro Sánchez afeó a Casado que "en una conversación privada dice que apoya al Gobierno y luego hace unas declaraciones diciendo que no lo apoya" para a continuación preguntarle: "No me ha quedado claro usted apoya al Gobierno de España o no apoya al Gobierno de España".

Además Sánchez ha recriminado al líder del PP que su objetivo es "derribar al Gobierno" y le avisa "no lo van a conseguir".

Reconocimiento a las Fuerzas de Seguridad

Pedro Sánchez también ha querido evidenciar que Pablo Casado no ha mencionado en sus palabras las tareas que las Fuerzas de Seguridad del Estado están realizando en la frontera entre Ceuta y Marruecos. El presidente ha asegurado que "son un orgullo" para España. A este reconocimiento se sumó posteriormente la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que cambió en el último minuto su pregunta y registró una sobre cuál era el plan de actuación previsto en Ceuta.

Sánchez ha querido reiterar el mensaje que ayer transmitió a la población de Ceuta. "Ceuta y Melilla deben saber que cuentan con el apoyo y la empatía del conjunto de la ciudadanía española y por tanto del Gobierno de España y vamos a defender su integridad".