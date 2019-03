El rey: "Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir"

DON JUAN CARLOS SALE DEL HOSPITAL

En unas breves palabras y visiblemente afectado, el rey Juan Carlos se ha disculpado por su viaje a Botsuana para cazar elefantes: "Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir". También ha asegurado que está deseando retomar sus obligaciones y ha agradecido a los médicos el trato recibido.