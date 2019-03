Miguel Ángel Revilla se ha referido en Herrera en la Onda a la apertura al público, de forma controlada, de las Cuevas de Altamira. “Nosotros hemos propuesto que se abran con unas condiciones que garanticen que van a mantenerse durante siglos, y que no nos las carguemos. Un científico francés habla de la entrada entre cinco y diez personas al día. Yo he tenido que decir que no hace cuatro años nada menos que al presidente de Francia. Pues es imposible, ni el presidente de Francia, ni el presidente de Cantabria, ni nadie”.

Respecto al interés del presidente de EEUU por visitar Altamira, el presidente cántabro ha comentado lo siguiente: “Hace unos meses, alguien muy próximo al partido demócrata me dijo que una de las obsesiones que tiene Obama es ver las Cuevas de Altamira, pero las originales. ¿Por qué no le mandas una carta? Le dije que en el momento en que esa comisión de expertos nos diga si se pueden abrir, ¿con qué limitación de personas y qué días de la semana?, la primera persona a la que yo voy a invitar a que inaugure esa reentrada es a Obama. Imagínese. Sería una noticia mundial. Si yo consigo traer a Obama a ver las Cuevas de Altamira, he cumplido con mi gestión como promotor de Cantabria sobradamente. Si encima viene y le gustan las anchoas, qué más quiero yo. Invitaría también al presidente del gobierno de España”.

Tras su reciente encuentro con Rodríguez Zapatero, el presidente de Cantabria ha vuelto a insistir en ONDA CERO sobre sus impresiones. “Está un poco abatido, pero me dijo que no iba tirar la toalla. Me dijo algo más, que no estaba valorando si lo que hace puede tener unos resultados electorales buenos o malos. ‘Tengo que salvar a este país y poner en marcha unas medidas durísimas que no se van a comprender. Las medidas más duras todavía no se han tomado y a lo mejor las tengo que tomar. No me va a temblar el pulso, y las voy a poner en marcha’. La Unión Europea le dice hay que poner en marcha este guión y yo creo que él lo va a aplicar con todas las consecuencias. Yo le he visto mentalizado. En estos momentos ya no le importa demasiado si va a llegar chamuscado a las próximas elecciones, sino intentar salvar el barco, siguiendo las recetas que le han impuesto en la Unión Europea”.

Miguel Ángel Revilla se ha mostrado partidario de la fusión de la Caja de Cantabria. “Estamos en un mundo globalizado y desde Europa no se puede entender que haya chiringuitos financieros por todos los sitios. Esto está abocado a una concentración y creo que nosotros hemos encontrado unos muy buenos socios, como Cajastur. La operación, aunque se pierda algo de pluma, garantiza la solvencia de la entidad”.

Finalmente, Revilla se ha referido a las reformas en el mercado laboral y a la situación que se ha vivido en los últimos años en España. “Los convenios tendrán que hacerse en función de la producción de cada empresa. Así es como funciona en todo el mundo. Aquí se hace un convenio del metal desde Andalucía hasta Finisterre. Hay cosas que no se entienden. ¿Se entiende que en este país haya gente prejubilada con cincuenta años?. ¿Cómo se va a sostener una economía con prejubilados a los cincuenta años?. Yo creo que el problema de España es que vivíamos veinte años por delante de nuestras posibilidades. Y tenemos que mentalizarnos de que somos un 20 por 100 más pobres. En los últimos diez años yo creo que se perdió el culto al trabajo. Si yo ahora les llevo a alguien al puerto de Santoña, verán una foto paradigmática: todos los barcos son tripulados por negros. Ya sólo el patrón es de Santoña”.