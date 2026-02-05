Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Las llamadas robotizadas del PSOE de Aragón: "¿Sabía usted que el PP de Azcón ha votado en contra de que suban las pensiones?"

Los populares han denunciado a la Junta Electoral, mientras el PSOE defiende su legalidad.

El expresidente de Arag&oacute;n, Marcelino Iglesias y la secretaria general del PSOE de Arag&oacute;n, Pilar Alegr&iacute;a

El expresidente de Aragón, Marcelino Iglesias y la secretaria general del PSOE de Aragón, Pilar AlegríaEuropaPress

Cristina Navarro
Publicado:

"Hola, ¿sabía usted que el PP de Azcón ha votado en contra de que suban las pensiones a nuestros abuelos? 445 euros menos al año por culpa de las derechas. ¿Es esa la manera de cuidar y de reconocer a aquellos que han dado tanto por Aragón? El 8 de febrero necesitamos que vayas a votar por Pilar Alegría, por Aragón y por el Partido Socialista".

Quien habla es Marcelino Iglesias, expresidente de Aragón. Lo que no sabe la persona al otro lado del teléfono es que se trata de una llamada robotizada. Una estrategia que ha marcado la recta final de la campaña aragonesa.

El PP ha denunciado a la Junta Electoral

El PP ya ha denunciado los audios a la Junta Electoral de Aragón, por considerarlos "juego sucio". Critican que las llamadas parecen reales y pueden llevar a confusión.

El PSOE defiende su legalidad

Desde el PSOE defienden que se trata de una práctica completamente legal. Hoy Marcelino Iglesias le resta importancia. "Hacerlo en teléfonos fijos no tiene problema lo que no es muy correcto es hacerlo en teléfonos móviles porque supondría tener una base de datos ilegal", ha defendido el expresidente de Aragón en una entrevista en Onda Cero.

Iglesias ha aprovechado, además, para volver a pedir el voto para la exportavoz del Gobierno y candidata socialista, Pilar Alegría. "Yo estoy apoyando a Pilar Alegría, es evidente, porque es la candidata de mi partido. Lo que ella necesite o lo que ella considere oportuno yo estoy a su disposición, pero desde una posición de clase pasiva", ha asegurado.

La revalorización de las pensiones

La polémica llega después de que la semana pasada cayera en el pleno del Congreso la revalorización de las pensiones. El PP votó en contra del decreto ómnibus, en el que el Gobierno incluía otras medidas de calado social, entre ellas, la moratoria de los desahucios.

La revalorización volverá a pasar en las próximas semanas por la cámara baja en un decreto aparte, una exigencia de los populares para apoyarla, que esta vez sí ha anunciado que votarán a favor.

