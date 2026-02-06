El exjefe de ETA, Txeroki, tiene permiso para salir de la cárcel de lunes a viernes

El Gobierno Vasco ha concedido al exjefe de ETA, Garikoitz Aspiazu, Txeroki, un régimen de semilibertad de lunes a viernes con la obligación de volver a dormir a prisión en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

Tal y como han detallado fuentes del Departamento vasco de Justicia y Derechos Humanos, la Junta de Tratamiento de la cárcel de Martutene de San Sebastián ha propuesto la aplicación de este artículo.

Asimismo, han precisado que no se trata de un tercer grado, sino de una fórmula intermedia dirigida a "la preparación" para la salida de prisión que se concede cuando el cumplimiento de la condena está ya muy avanzado. Permite a los internos salir de prisión de lunes a viernes y volver a la cárcel solo para dormir durante estos días.

Para su concesión, el interno debe entregar un 'plan de ejecución', en el que se acredite que va a trabajar o a llevar a cabo labores de voluntariado, con sus horarios correspondientes.

Ahora la Fiscalía de la Audiencia Nacional debe emitir un informe, que no es vinculante, por lo que la decisión final queda en manos del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional.

Asimismo, fuentes del Departamento Vasco de Justicia señalan que lo habitual es que no se revoquen este tipo de concesiones.

El exjefe de ETA está condenado a 400 años

Txeroki está condenado a cientos de años de prisión por distintos atentados. En 2024 fue trasladado desde la prisión francesa de Lannemezan al penal de Martutene, en San Sebastián.

Garikoitz Aspiazu Rubina fue considerado jefe de ETA hasta su detención en 2008, fue condenado en 2011 a 377 años de prisión por la Audiencia Nacional, mientras que en Francia cumplía varias penas que suman más de 30 años.

Esta primera condena, de 377 años, le fue impuesta por el intento de asesinato de la exteniente de alcalde de Portugalete, Esther Cabezudo, en febrero de 2002. La sala le condenó por 20 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa y otros estragos.

En 2015, fue condenado por la Audiencia Nacional a nueve años de prisión por ordenar un atentado con un coche bomba perpetrado el 26 de agosto de 2007 en Oropesa, que causó daños materiales.

Además, en julio de 2018 volvió a ser condenado en España a 18 años de prisión por intentar matar con un paquete bomba en enero de 2002 a la delegada de Antena 3 en el País Vasco, María Luisa Guerrero.

Aunque se le relacionó con el asesinato del juez José María Lidón, en noviembre de 201 en Getxo, Txeroki fue absuelto por falta de pruebas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1 en Atresplayer.