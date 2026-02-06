Zapatero aprovecha su visita en Venezuela para reunirse con Delcy Rodríguez

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, viaja este viernes hasta Caracas tras recibir una invitación para participar en el programa para la convivencia y la paz del Gobierno venezolano. Y aprovechando la visita, se reunirá con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, con quien mantiene una buena relación tras su papel como mediador con el chavismo para la liberación de los presos políticos.

Según explica la oficina de Zapatero en un comunicado, el exmandatario español fue invitado el pasado 30 de enero al programa para exponer sus "opiniones y experiencias en la promoción del diálogo". Según apuntan a EFE fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, Zapatero no ha acudido a Venezuela bajo el nombre ni a instancias del Gobierno.

Delcy Rodríguez lanzó el programa el pasado 23 de enero con el fin de mantener un "verdadero diálogo político" en Venezuela, con sectores tanto "coincidentes" como "divergentes" y encomendó la tarea al presidente del Parlamento venezolano, su hermano Jorge Rodríguez.

Liberación de presos políticos

Días antes el hermano de la presidenta encargada en Caracas ya anticipaba reuniones entre partidos minoritarios de la oposición y el chavismo para iniciar un diálogo que se enmarca en el proceso de excarcelaciones masivas que prepara el chavismo. A este encuentro también asistió, entre otros, el diputado opositor Henrique Capriles, dos veces candidato presidencial.

En este caso es el expresidente del Gobierno español quien acude como mediador, tal y como ya hizo en ocasiones anteriores, como en la excarcelación de la activista hispanovenezolana Rocío San Miguel, que estuvo dos años presa en el país suramericano. Con esto, Jorge Rodríguez ya comunicó a principios de enero el agradecimiento con Zapatero por su actividad, así como con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, tras anunciar la liberación de "un número importante de personas".

Ley de amnistía

Zapatero además llega a Caracas en medio de un proceso de discusión para la aprobación de una ley de amnistía para los presos políticos de los últimos 27 años en los que ha gobernado el chavismo. El proyecto, propuesto por la presidenta encargada de Venezuela, ya fue sometido a un primer debate y recibió el apoyo unánime de los diputados del Parlamento.

El pasado martes Zapatero participó en Madrid en la presentación de un libro sobre la Transición española y, en sus primeras declaraciones a los medios desde la captura de Maduro, vaticinó un "cambio positivo" para Venezuela y auguró que se materializará próximamente. "Mis sensaciones -y hablo con muchísima gente todos los días, con venezolanos en la oposición al Gobierno- es que hay un nuevo momento y una gran esperanza para Venezuela y creo que lo vamos a confirmar en los próximos días, en las próximas semanas", señaló. En ese contexto, confió también en que se despejarán algunas de las "falsedades" divulgadas en torno a su labor en el país latinoamericano.

