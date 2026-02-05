Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Caso koldo

Ábalos y Koldo tendrán que comparecer presencialmente ante el Tribunal Supremo

Ambos habían pedido participar por videoconferencia desde Soto del Real por "razones de salud" y la "dureza de los traslados" en los furgones policiales. El Supremo ha rechazado su petición.

José Luis Ábalos y Koldo García

Ábalos y Koldo tendrán que comparecer presencialmente ante la Audiencia Nacional | Europa Press

Juan Muñoz
Publicado:

El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de José Luis Ábalos y Koldo García para declarar por videoconferencia desde la prisión de Soto del Real el próximo 12 de febrero.

Por tanto, el exministro de Transportes y su exasesor tendrán que ser trasladados desde la cárcel hasta el Tribunal Supremo para asistir a la audiencia preliminar sobre el caso mascarillas.

"Razones de salud" y "dureza" en los traslados

Ambos habían solicitado participar desde la prisión de Madrid V de forma telemática por "razones de salud" y también por la "dureza de los traslados" en los furgones policiales. Tras la decisión del Supremo, Ni Ábalos ni Koldo se librarán de un nuevo traslado.

La Sala ha revisado los informes médicos aportados por Ábalos y Koldo antes de rechazar su petición.

El Supremo, apoyado en el artículo 258 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, determina que "será necesaria la presencia física del acusado en la sede del órgano judicial de enjuiciamiento en los juicios por delito grave".

El TS celebrará en los próximos meses el juicio por la presunta trama corrupta implicada en la compra de mascarillas durante la pandemia que salpica directamente al ministerio de Transportes, cuyo líder en ese momento era José Luis Ábalos.

