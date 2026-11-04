Óscar Puente seguirá apareciendo en las papeletas del PSOE para el 29-N pese a su dimisión y renuncia electoral

Óscar Puente seguirá apareciendo como cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Valladolid en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, pese a haber anunciado su dimisión como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y su renuncia a concurrir a los comicios. El motivo es que las candidaturas ya han sido proclamadas oficialmente y, según establece la legislación electoral, no pueden modificarse en esta fase del proceso.

La decisión de Puente llega después del trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha provocado una grave crisis política y ha terminado con su salida del Gobierno. El hasta ahora ministro ha anunciado este martes su dimisión durante una comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso, donde también ha confirmado que renuncia a formar parte de la candidatura socialista por Valladolid.

Sin embargo, las listas definitivas de los partidos han sido publicadas precisamente este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por lo que el nombre del exministro permanecerá en las papeletas que encontrarán los electores el próximo 29N, según han explicado a EFE fuentes parlamentarias.

¿Por qué Puente sigue en la papeleta?

La explicación se encuentra en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que regula los plazos y procedimientos para presentar y modificar las candidaturas electorales.

En concreto, el artículo 48 establece que las listas no pueden modificarse una vez presentadas, salvo durante el periodo habilitado para corregir irregularidades y en los supuestos de fallecimiento o renuncia de alguno de sus integrantes.

No obstante, cuando estas bajas se producen después de la proclamación definitiva de las candidaturas, como sucede con Óscar Puente, la normativa señala que "se entenderán cubiertas por los candidatos sucesivos y, en su caso, por los suplentes".

Esto significa que la renuncia del exministro no obliga a imprimir nuevas papeletas ni a modificar el orden de los nombres que ya figuran en ellas. Aunque Puente aparezca como número uno de la candidatura socialista por Valladolid, su baja será cubierta por los siguientes integrantes de la lista conforme al procedimiento electoral.

Además, la Junta Electoral Central (JEC) estableció en un acuerdo de 1977 que la renuncia o el fallecimiento de un candidato no exige la impresión de nuevas papeletas para eliminar su nombre o incorporar al sustituto.

Ana Redondo, segunda en la lista

Tras Óscar Puente, la candidatura socialista al Congreso por Valladolid está encabezada por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ocupa el segundo puesto de la lista. A continuación figuran José Domingo Castaño, María Luisa Sanz Martínez y Raúl Crespo.

Como suplentes aparecen María Nieves Gómez Muñoz, Luis Manuel Pascual y María Aranda, que podrían cubrir las bajas correspondientes en los supuestos previstos por la legislación electoral.

De esta manera, la renuncia de Puente no impide que el PSOE mantenga su candidatura por Valladolid ni altera la validez de las papeletas ya previstas para las elecciones generales.

La dimisión de Puente tras el accidente

El anuncio del exministro se produce después de varios días de fuerte presión política por la gestión del accidente ferroviario de Urda, en Toledo, que ha dejado decenas de víctimas mortales y ha abierto un intenso debate sobre las responsabilidades en materia de seguridad ferroviaria.

Puente comunicó su salida del Ejecutivo durante su comparecencia en el Congreso y ha extendido su decisión al ámbito electoral, renunciando también a participar como candidato en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Pese a ello, su nombre continuará figurando en las papeletas del PSOE por Valladolid debido a los plazos establecidos en la legislación electoral. Una circunstancia que no invalida la candidatura socialista y que se resolverá mediante la sucesión de los candidatos incluidos en la lista.