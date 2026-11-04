Lanzan un huevo a Abascal durante un mitín: "Ya están aquí las milicias de Pedro Sánchez"

Santiago Abascal continúa su visita por las ciudades españolas durante la precampaña. Hoy, en el mitin de Ciudad Real, un hombre ha lanzado un huevo al líder de Vox que ha alcanzado a una periodista mientras desempeñaba su trabajo. El autor ha iniciado la huida inmediatamente después y no ha podido ser detenido por la Policía Nacional.

El incidente ha ocurrido mientras Abascal atendía a las preguntas de los medios de comunicación, después de una intervención en la que respondía sobre las elecciones en Estados Unidos y exigía la dimisión del presidente del Gobierno por su deber político en la tragedia ferroviaria de Urda, recordando y reclamando también la de Adamuz.

El dirigente de Vox ha respondido al lanzamiento: "Ya están aquí las milicias de Pedro Sánchez, lanzando huevos a los periodistas". El acto llevaba difundiéndose desde el pasado martes 27 de octubre por redes sociales donde animaba a simpatizantes y ciudadanos a asistir a la Plaza Mayor para respaldar a su líder. La celebración ha terminado reuniendo a 1.200 personas, según datos de la Policía Nacional.

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha publicado un comunicado en el que condena esta circunstancia "de manera rotunda y sin paliativos". Para el Consistorio es un comportamiento "absolutamente injustificable" que "merece el rechazo unánime de toda la sociedad, con independencia de las diferencias políticas o ideológicas".

De la misma manera, el Ayuntamiento ha querido expresar su solidaridad y apoyo a la periodista que también ha sido afectada por encontrarse cerca del líder en el lanzamiento de huevos.

El comunicado también recalca que "el ejercicio del periodismo y el derecho de la ciudadanía a recibir información libre y veraz deben estar protegidos y nunca pueden verse comprometidos por actos de violencia. El respeto a los profesionales de los medios de comunicación y a su trabajo es también una garantía fundamental de nuestra democracia".

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