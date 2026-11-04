El discurso de Felipe VI durante la inauguración de la Cumbre Iberoamericana, streaming en directo

14 años después de su última edición en España, la Cumbre Iberoamericana regresa a Madrid. La XXX Cumbre Iberoamericana reúne a representantes de los 22 países de la Comunidad Iberoamericana, integrada por 19 naciones latinoamericanas, España, Portugal y Andorra.

Entre los mandatarios que tienen previsto acudir figuran el presidente de Chile, José Antonio Kast, el de Honduras, Nasry Asfura, el de Guatemala, Benardo Arévalo, la de Costa Rica, Laura Fernández, y los de Paraguay y Bolivia, Santiago Peña y Rodrigo Paz.

Dicha cumbre también cuenta con ausencias. El presidente de Argentina, Javier Milei, ha anunciado que no acudirá a la inauguración oficial ni a la cena de gala que ofrecen los reyes. Otra de las ausencias que destaca es la de Lula da Silva, presidente de Brasil, y la de Claudia Sheinbaum, presidenta mexicana.

El Rey será el anfitrión de esta cumbre y a partir de las 18:50, pronunciará unas palabras. Sigue en directo el discurso del Rey Felipe VI en la Cumbre Iberoamericana.