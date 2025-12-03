La Audiencia Nacional reitera al PSOE que debe presentar los pagos en metálico de 2017 a 2024 "con independencia del destinatario"

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno requiere al PSOE que le remita todos los pagos en metálico llevados a cabo por el partido entre los años 2017 y 2024, "con independencia del destinatario, es decir, a todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, junto con los documentos justificativos en los que se soporten dichos pagos", y no solo los vinculados al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

El magistrado responde así al partido, que había solicitado una aclaración sobre qué datos en concreto debían aportar, si los vinculados a estos dos investigados, o si quería todos los efectuados entre esos siete años, algo que consideraban tendría "graves derivaciones".

Dicha documentación se va a incorporar a la pieza separada de la causa donde investiga si los pagos en efectivo del partido pudieron ser utilizados por el exministro y su asesor para blanquear dinero de posible procedencia irregular o delictiva. El juez considera que la información solicitada hace referencia a cuestiones trascendentes, al no haber quedado suficientemente explicado el origen de las cantidades en metálico que tenía el PSOE en su sede para hacer frente a las compensaciones de gastos de los investigados y de otros posibles beneficiarios.

El PSOE trasladó las "graves derivaciones" jurídicas, procesales, personales y de protección de datos que supondría aportar a la causa "todos los pagos realizados en metálico a todas las personas durante todo el período cuestionado" y que incluirían "todos los gastos adelantados a favor del partido por dirigentes, trabajadores, militantes y simples simpatizantes o voluntarios". Sin embargo, la Fiscalía también vio "suficientemente clara" la petición del juez. Señaló que no contenía "concepto oscuro" y que no se podía limitar únicamente a los pagos a investigados, sobre todo porque la información relativa a éstos ya fue facilitada al Tribunal Supremo, que es quien investiga a Ábalos por ser aforado en su condición de diputado.

"Conductas que pudieran ser calificadas" como presunto blanqueo

El fiscal, que instó a requerir estos pagos, considera que "se han puesto de manifiesto una serie de conductas que pudieran ser calificadas" como presunto blanqueo o un posible desfalco "cometido contra el partido, amén de otras eventuales irregularidades".

Al igual que el juez, sostiene que "no ha quedado" suficientemente explicado la persona y el procedimiento por el que se comprobaban las facturas presentadas por personas vinculadas al PSOE, quienes obtenían "compensación en metálico de los pagos que aseguraban haber realizado en el desempeño de esas funciones".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.