El Supremo prohíbe salir del país a dos ex altos cargos de Acciona por presuntos amaños de obras públicas

Ambos han declarado este miércoles en el Supremo en calidad de investigados. Otro ex alto cargo ha sido citado para el día 15.

Justo Vicente Pelegrini, exdirector de Construcción de Acciona en España, y Tomás Olarte, exdirector de la zona norte

Justo Vicente Pelegrini, exdirector de Construcción de Acciona en España, y Tomás Olarte, exdirector de la zona norte | EFE

Irene Rodríguez
Publicado:

Tras el encarcelamiento de José Luís Ábalos y Koldo García al considerar el juez, Leopoldo Puento, un riesgo "extremo fuga", la trama de la mascarillas trae nuevas novedades para otros investigados. Es el caso de Vicente Pelegrini y Tomás Olarte, ex altos cargos de Acciona, empresa señalada por presuntos amaños de obras públicas como la del túnel de Belate en Navarra.

Ambos fueron citados para declarar en calidad de investigados después de los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil donde señalan que Servinabar obtuvo un "2% neto" de las adjudicaciones de Acciona.

Este miércoles, Vicente Pelegrini, director de Acciona Construcción de España, y Tomás Olarte, exdirector de la zona norte de la compañía, han declarado ante en el Tribunal Supremo que todas las adjudicaciones se hicieron de manera legal y que las supuestas mordidas del 2% solo era un límite que se contemplaba en gastos de prevención riesgos laborales.

Así mismo han negado cualquier irregularidad en las obras adquiridas en Unión Temporal de Empresas (UTE) con Servinabar. Además, detallan que no se trata de una cantidad fija, sino de un techo que podían obtener de una UTE formada por un gran constructor.

Sobe las reuniones con el ex número tres del PSOE, Santos Cerdán, uno de ellos ha admitido que se trataban de encuentros habituales en este tipo de obras. Las ha enmarcado en el proyecto de 'Mina Muga' de 2015, y según las fuentes consultadas por Europa Press, el investigado ha afirmado que Cerdán acudía como "amigo" de Antxón Alonso, aunque tenía otro papel más, como "agente social" y así "intercambiar impresiones" sobre como era el impacto del proyecto en la región.

Medidas cautelares

La Fiscalía Anticorrupción reclamaba unas medidas cautelares que el instructor ha adoptado a los comparecientes por el 'caso Koldo'. Puente ha decidido dejarlos en libertad, aunque les ha retirado el pasaporte, prohibido de salir del país, además de estar obligados a comparecer cada 15 días en el juzgado. Las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular, han adherido estas medidas.

No obstante, además de estos dos, para el día 15 está citado otro exdirectivo, el responsable de la zona sur de Acciona Construcción, Manuel García Alconchel. El juez instructor del caso ha decidido citarlos debido a que en el informe de la UCO le llamó la atención el acuerdo suscrito por Acciona y Servinabar en 2015. Una alianza que permitió a esta última a "explorar futuras oportunidades de negocio" y a recibir un 2% de los ingresos generados por este acuerdo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.

