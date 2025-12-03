Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Chivite cesa al director de Obras Públicas tras el informe del túnel de Belate

El Gobierno Foral asegura que implementará mejoras en la gestión de las obras tras el informe de la Intervención General.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite

Chivite cesa al director de Obras Públicas tras el informe del túnel de Belate

Alejandro Lorente
Publicado:

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha cesado al director general de Obras Públicas, Pedro López, en medio de la polémica por el sobrecoste de las obras de duplicación de los túneles de Belate de las cuales se habría beneficiado la empresa Servinabar, de la cual, según la UCO, era propietario del 45% de ella Santos Cerdán.

Tras el reparo suspensivo que emitió la Intervención General del Ejecutivo, el nombramiento del sustituto de Pedro López, en el cargo desde 2019, se efectuará lo antes posible, según ha señalado el Gobierno en una nota compartida.

Por su parte, el Gobierno de Navarra ha asegurado que implementará mejoras en la gestión de las obras del túnel de Belate, entre las que destacan el recambio también de la dirección facultativa y la supervisión directa del Servicio de Intervención del Departamento de Economía y Hacienda, según EFE.

La duplicación de los túneles de Belate, en la N-121-A, fue adjudicada a la UTE formada por Acciona, Osés Construcción y Servinabar, la empresa de la cual, según el informe de la UCO, Santos Cerdán era propietario del 45%.

Actualmente, se está llevando a cabo una investigación sobre el proceso de adjudicación en la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra.

Nuevas fórmulas legales

La Intervención General del Gobierno foral ha comenzado un reparo suspensivo del modificado de las obras que tenía un valor de 8,5 millones de euros.

Además, el Departamento de Cohesión Territorial ha avisado de que trabaja en nuevas fórmulas legales que permitan continuar con unas obras que considera imprescindibles en términos de seguridad para los ciudadanos y cumplimiento de la legalidad europea.

De esta manera, Obras Públicas ha comunicado a la UTE de Belate, formada por Acciona y Osés Construcción después de su salida de Servinabar, el interés en que continúen los trabajos con normalidad, con la prioridad de cumplir con la Directiva Europea que exige mayor seguridad en túneles como en el caso de Belate. Por ello, se autorizará el pago de los trabajos realizados siguiendo las especificaciones de Intervención General.

El Gobierno foral aseguró que la modificación de las obras de los túneles de Belate estaba justificada por aspectos técnicos relacionados con la forma del terreno, la cantidad de agua que emerge de la montaña y algunas prescripciones de obligado cumplimiento para las autorizaciones.

Estas cuestiones no han sido compartidas por la Intervención General. Los socios de Gobierno, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, habían soicitado al Gobierno de María Chivite que se asumieran responsabilidades tras el informe. Finalmente, Chivite ha decidido cesar al director general un día después de haberse reunido con sus socios.

