Un juez admite la querella de Iñigo Errejón contra Elisa Mouliaá por acusarle de extorsionar a testigos

El pasado mes de noviembre, la letrada del exportavoz de Sumar, Iñigo Errejón, presentó una querella contra la actriz Elisa Mouliaá por un presunto delito de calumnias. En ella le acusa de atribuirle falsamente la comisión de un delito de extorsión. Ahora, el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid la ha admitido a trámite y ha citado a ambos el próximo 17 de febrero.

En el auto, el juez Arturo Zamarriego, quien también investiga a Leire Diez, expone que es posible que exista un delito de calumnias, motivo por el que ha admitido a trámite la querella. El contenido de esta alude a varias publicaciones de la actriz en una red social contra Errejón, donde lo acusa de extorsionar a dos testigos.

Concretamente se trata de los dueños del piso donde se celebró la fiesta en la que ocurrieron los hechos denunciados. Ambos declararon que Elisa, quién era su amiga, los contactó para que validasen su versión en el juzgado. Sin embargo estos se opusieron y uno de ellos la bloqueó y contactó con Errejón comentándole que la situación en la que estaba le parecía "injusta".

Pero cuando la actriz tuvo conocimiento de las declaraciones mostró su opinión en la red social 'X'. Según la querella, difundió "afirmaciones falsas y difamatorias sobre el señor Errejón respecto de la relación de éste con dichos testigos" lo que provocó que su cliente fuese imputado "falsamente" por "un delito de extorsión para que testificaran a su favor".

En la querella incluyó los 14 mensajes que publicó el 21 de junio junto con el número de visualizaciones. Una de las publicaciones trata sobre la reacción de la actriz a una noticia sobre las declaraciones de los dos testigos, la cuál se queja de alterar la realidad: "No. Errejón se negó a entregar su móvil porque había extorsionado a dos de mis testigos. No inventéis la realidad".

En otra de las publicaciones destaca lo "fuerte" que es se publiquen ese tipo de noticias, ya que para ella se trata de "un discurso automáticamente NULO", porque asegura que esas personas que han declarado "están contaminados": "Lo fuerte es que sabiendo que Errejón no ha querido entregar su móvil y que ayer uno de mis dos testigos a los que extorsionó confesó haber estado hablando con el acusado… ¿Cómo es posible que se lancen estas noticias? Si es un discurso automáticamente NULO! No valen esos testigos. Automáticamente están contaminados".

Contacto por WhastApp

Uno de los puntos que expone la abogada en la querella son las conversaciones previas al juicio que mantuvo la actriz con la que era su amiga. En estas la testigo dijo que contaría "la verdad", por lo que no sucumbiría a sus presiones. A diferencia del otro, esta nunca mantuvo contacto con Errejón.

Aunque el motivo por el que el testigo escribió al exportavoz de Sumar, fue de 'motu proprio'. Lo hizo mediante un correo al considerar que este sufría "un linchamiento" e ""injusticia". Después conversaron vía WhatsApp por parte del testigo, y que, según la querella, Errejón no le dijo nada sobre lo que debía declarar.

Por ello expresan que "Elisa Mouliaá Ruiz de Elvira actuó ilícitamente, con el único fin de difamar, menoscabar el honor, destruir la credibilidad y honorabilidad de Iñigo Errejón Galván, imputándole falsamente la comisión de un delito de extorsión respecto de dos testigos", solamente porque estos dos "declararon la verdad de lo sucedido esa noche".

