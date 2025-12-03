Moncloa no convence a Junts con su última oferta para sostener la legislatura

Solo 24 horas después de que Pedro Sánchez admitiera incumplimientos en los acuerdoscon los de Puigdemont, Junts per Catalunya ha respondido al presidente del Gobierno que mantienen su ruptura. “No vale cumplir a medias”, ha asegurado la portavoz de la formación en el Congreso, Miriam Nogueras.

Sánchez les tendió de nuevo la mano este martes tras perder la votación de la senda de gasto la semana pasada. “El Gobierno se encuentra en una situación de debilidad política desde la ruptura, han perdido votaciones importantes como la del techo de gasto que deja a Sánchez sin margen para aprobar unos nuevos presupuestos. Cuando nosotros rompemos, rompemos”, ha añadido Nogueras.

En la Moncloa mantienen su estrategia de intentan recuperar el apoyo de los de Puigdemont. “Es muy importante cumplir con los compromisos de Junts y seguir avanzando en medidas complejas”, ha declarado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, en referencia al uso de las lenguas cooficiales en Europa.

En Sumar, socio minoritario del Ejecutivo, han valorado positivamente el intento de acercamiento de los socialistas. “Un gesto de honestidad”, así ha calificado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, las declaraciones que hizo ayer el presidente del Gobierno.

No opinan lo mismo algunos dirigentes socialistas, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. “Pensar que de rodillas nos van a respetar más es un poco absurdo”, ha criticado.

Otros socios del Gobierno, en cambio, ponen el foco en Junts. “Nosotros no dedicamos nuestro tiempo a pelearnos y reconciliarnos varias veces al día”, ha recriminado el presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras.

La oposición pone en duda la ruptura

En el PP reprochan a Sánchez su nuevo giro, después de que la semana pasada el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, pidiera a los empresarios catalanes que presionaran a Junts para sumar sus votos en una posible moción de censura. “Implorarle a Junts que se va a portar bien y que va a cumplir es una comedia en la que nosotros no vamos a participar”, ha insistido Feijóo.

Mientras, en Vox cuestionan el distanciamiento entre socialistas e independentistas. “No han roto con Sánchez, es una farsa y lo único que están haciendo es elevar la apuesta”, ha afirmado el presidente de la formación, Santiago Abascal.

