Borrell sobre el correo electrónico del Pentágono insinuando la suspensión de España en la OTAN: "¿Quién es el Pentágono?"

¿Bomba de humo o cóctel Molotov? La agencia Reuters publicaba a primera hora de este viernes que en un correo interno del Pentágono se contemplaban las opciones de Estados Unidos para reprender a quienes no lo hayan apoyado en la guerra con Irán. Entre ellas aparece la opción de "suspender a España de la OTAN" o la "revisión de la posición de Estados Unidos sobre la reclamación británica de las Islas Malvinas".

Quién ha filtrado este correo, no se sabe. Quién ha escrito este correo, se desconoce y a quién va dirigido tampoco ha trascendido. Pese a todas estas incógnitas el revuelo no se ha hecho esperar. El primero en reaccionar, ante preguntas de los periodistas, ha sido el presidente español que ha restado importancia al asunto. Asegura Sánchez que en la OTAN se trabaja desde "documentos oficiales" y no desde correos electrónicos.

En Espejo Público han entrevistado al que fue alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell. Y lo ha hecho desde la serenidad y con la confianza de quien aplica el sentido común. "Quién es el Pentágono?" comienza preguntándose para seguir: "¿Usted cree que los mails de allí, en el Pentágono florecen como las mariposas? No tengo ni idea de lo que es ese mail, ni quién lo ha hecho, ni a quién va dirigido, pero he escuchado las declaraciones del jefe del prensa del Pentágono donde no dicen nada que no haya dicho antes". E insiste: "A juzgar por lo que ha dicho el jefe de prensa, nada nuevo. Tampoco he visto que nadie hable de expulsar, entre otras cosas porque no se puede expulsar a un país de la OTAN así porque lo diga el Pentágono en un mail".

La amenaza de Donald Trump de abandonar las bases españolas, después de que Moncloa se negase a que fuesen usadas para cualquier acción de la guerra en Irán, no son nuevas. Pero Borrell le recuerda al mandatario estadounidense que aquí no sirve eso de decir: "No, que me voy. No, usted no se va porque para eso necesita dos tercios de los votos del Congreso de EE.UU. No, que lo echo. No, usted no va a echar a nadie porque para eso hace falta que la Carta Atlántica lo prevea y no lo prevé".

Parecen, entonces estas amenazadas papel mojado. Porque además Borrell defiende que "el Gobierno español ha explicado muy bien lo que ha dicho y hecho y se ha ajustado al derecho. El Gobierno lo que ha hecho es aplicar estrictamente los términos en los cuales un ejército, en este caso el ejército español puede autorizar actuaciones militares en territorio español, pero sin perder la soberanía española. Se pueden usar esas bases para la finalidad de la Alianza Atlántica, pero la guerra contra Irán no es una finalidad de la Alianza Atlántica. Mañana a alguien se le ocurre hacer la guerra a un tercero, eso no está previsto, eso no justifica el uso del territorio español ni sobre vuelos, ni aterrizajes".

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