Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Madrid
Barcelona
Elecciones Andalucía

OTAN

Bolaños niega preocupación del Gobierno por la posición de España en la OTAN

El ministro de Presidencia asegura que España seguirá siendo un socio "fiable" en la OTAN y defiende la política exterior basada en el derecho internacional, mientras carga contra los pactos entre PP y Vox.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, F&eacute;lix Bola&ntilde;os

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix BolañosEuropa Press

Publicidad

Iman Benataya
Publicado:

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha rechazado que el Gobierno tenga "ninguna preocupación" por la situación de España en la OTAN, después de la filtración de correos del Pentágono que apuntaban a una hipotética expulsión del país de la Alianza.

Lo ha dicho este sábado en una rueda de prensa celebrada en Barcelona, en la que Bolaños ha subrayado que España es "un socio fiable que cumple los compromisos", aunque ha reivindicado que el país mantiene "criterio propio" en política internacional. En este sentido, ha insistido en que la posición española se basa en la defensa de la legalidad internacional, los derechos humanos y el multilateralismo.

El ministro ha remarcado que "nadie puede pensar que España esté con los que apoyan la ley del más fuerte" y se ha mostrado convencido de que el país seguirá formando parte de la OTAN.

Bolaños responde a Abascal

En el plano político interno, Bolaños ha respondido a las críticas del líder de Vox, Santiago Abascal y ha asegurado que es habitual recibir ataques de la "ultraderecha". "Es un honor para nosotros que nos ataque con toda la rabia que lo hace", ha afirmado.

Además, ha cargado contra los acuerdos entre el Partido Popular y Vox, que, a su juicio, "desean una España antigua", con políticas que asegura que discriminan, enfrentan territorios y cuestionan compromisos internacionales como el Pacto Verde.

Bolaños ha concluido señalando que estos pactos "avergüenzan" al Ejecutivo español, y ha citado críticas de organizaciones como Amnistía Internacional, que han advertido de posibles vulneraciones de derechos humanos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El CIS da a Juanma Moreno la mayoría absoluta en las elecciones de Andalucía del próximo 17 de mayo

Juanma Moreno ve positivo la desaparición de la Verja aunque "se podía haber llegado mucho más lejos"

Publicidad

España

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños

Bolaños niega preocupación del Gobierno por la posición de España en la OTAN

La ministra de Sanidad, Mónica García

Mónica García anuncia que optará a las primarias de Más Madrid: "Quiero ser la presidenta de la Comunidad de Madrid"

Mesa electoral, elecciones. Foto de archivo

Elecciones Andalucía 2026: cuándo y cómo se hace el sorteo de mesas electorales

María Guardiola toma posesión como presidenta de la Junta de Extremadura
Extremadura

María Guardiola toma posesión como presidenta de Extremadura: "Nuestros derechos no van a estar sometidos a ningún vaivén político"

Abascal
Prioridad Nacional

Abascal responde a Sánchez: "Nacionalidad y ciudadanía es exactamente lo mismo"

Leire Díez abandona sede judicial.
PSOE

Dos testigos de la reunión con la presunta fontanera del PSOE admiten que Leire Díez intentaba buscar trapos sucios de la UCO

Ambos testigos fueron convocados por el abogado Jacobo Teijelo. Según fuentes presentes en la declaración, al menos uno de ellos ha reconocido que Leire Díez no se presentó como periodista.

Conferencia Episcopal
PRIORIDAD NACIONAL

Los obispos españoles rechazan la "prioridad nacional" en favor de una "prioridad evangélica"

La Iglesia ha criticado y rechazado totalmente el concepto de "prioridad nacional" y lo que implica para VOX.

Juanma Moreno ve positivo la desaparición de la Verja aunque "se podía haber llegado mucho más lejos"

El CIS da a Juanma Moreno la mayoría absoluta en las elecciones de Andalucía del próximo 17 de mayo

Nuevos vídeos de The Objetive del Comité federal del PSOE

Soraya Rodríguez acusa a Sánchez de "pucherazo" y asegura que "define lo que luego ha marcado su trayectoria como secretario y presidente"

Sánchez advierte de que los pactos de PP y Vox afectarán a otros colectivos tras la "discriminación" a los migrantes

El Gobierno se defiende ante la amenaza del Pentágono de suspender a España de la OTAN: "Absoluta tranquilidad"

Publicidad