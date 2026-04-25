Bolaños niega preocupación del Gobierno por la posición de España en la OTAN

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha rechazado que el Gobierno tenga "ninguna preocupación" por la situación de España en la OTAN, después de la filtración de correos del Pentágono que apuntaban a una hipotética expulsión del país de la Alianza.

Lo ha dicho este sábado en una rueda de prensa celebrada en Barcelona, en la que Bolaños ha subrayado que España es "un socio fiable que cumple los compromisos", aunque ha reivindicado que el país mantiene "criterio propio" en política internacional. En este sentido, ha insistido en que la posición española se basa en la defensa de la legalidad internacional, los derechos humanos y el multilateralismo.

El ministro ha remarcado que "nadie puede pensar que España esté con los que apoyan la ley del más fuerte" y se ha mostrado convencido de que el país seguirá formando parte de la OTAN.

Bolaños responde a Abascal

En el plano político interno, Bolaños ha respondido a las críticas del líder de Vox, Santiago Abascal y ha asegurado que es habitual recibir ataques de la "ultraderecha". "Es un honor para nosotros que nos ataque con toda la rabia que lo hace", ha afirmado.

Además, ha cargado contra los acuerdos entre el Partido Popular y Vox, que, a su juicio, "desean una España antigua", con políticas que asegura que discriminan, enfrentan territorios y cuestionan compromisos internacionales como el Pacto Verde.

Bolaños ha concluido señalando que estos pactos "avergüenzan" al Ejecutivo español, y ha citado críticas de organizaciones como Amnistía Internacional, que han advertido de posibles vulneraciones de derechos humanos.

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