Mónica García anuncia que se presentará a las primarias de Más Madrid: "Quiero ser la presidenta de la Comunidad de Madrid"

La ministra de Sanidad y líder regional de Más Madrid, Mónica García, ha anunciado este sábado su intención de presentarse a las primarias de su formación para ser de nuevo candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones autonómicas.

El anuncio se ha producido durante la tercera edición de la verbena 'La Madrileña', celebrada en el auditorio del parque Paraíso, en el madrileño barrio de San Blas-Canillejas, donde ha lanzado un mensaje directo contra la actual presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

"Quiero ser la presidenta de la Comunidad de Madrid, quiero que se vaya Ayuso, quiero que se vayan sus políticas dañinas", ha afirmado García, quien ha subrayado su voluntad de liderar un cambio político en la región. En su intervención, ha apelado también a la militancia y ha defendido que "merezca la pena hacer política" y enfrentarse a lo que ha calificado como "ese Goliat que nos ha hecho tanto daño".

La dirigente ha enmarcado su candidatura en un contexto político más amplio, asegurando que el objetivo de su formación es "poner fin al satélite de la ola reaccionaria" en España, en referencia al Gobierno madrileño. En este sentido, ha citado como ejemplo la reciente derrota del primer ministro húngaro Viktor Orbán, mostrando su convicción de que un cambio político también es posible en Madrid.

García ha sido especialmente crítica con el modelo del Ejecutivo autonómico, al que ha acusado de convertir la región en un "laboratorio de políticas ultras" y de aplicar medidas que, a su juicio, benefician a fondos de inversión en detrimento de la ciudadanía. "El daño que ha hecho es imperdonable", ha señalado, insistiendo en que "la próxima estación es acabar con ese daño y con ese gobierno".

Durante su discurso, ha defendido que para transformar la realidad es necesario "ir a la raíz de los problemas", una idea que, según ha explicado, ha aprendido tanto en su trayectoria como médica como en su actual responsabilidad al frente del Ministerio de Sanidad.

La ministra ha condicionado su candidatura al respaldo de las bases del partido, destacando que, tras "mucho pensarlo", ha decidido dar el paso para intentar gobernar la Comunidad de Madrid. "Si me acompañáis y me dais vuestro respaldo, quiero ser la presidenta", ha afirmado.

En las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023, con García como cabeza de lista, Más Madrid obtuvo 27 escaños —los mismos que el PSOE liderado entonces por Juan Lobato— y se consolidó como segunda fuerza política en la Asamblea de Madrid, posición que ya había alcanzado en los comicios de 2021.

Con este anuncio, la formación inicia el proceso interno para elegir a su candidato de cara a los próximos comicios, con el objetivo de disputar el Gobierno regional al Partido Popular y reforzar su papel como principal alternativa en la Comunidad de Madrid.