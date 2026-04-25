Pedro Sánchez participará este domingo en Córdoba en su segundo acto de precampaña con María Jesús Montero

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, protagonizará este domingo en Córdoba su segundo acto público de precampaña en Andalucía junto a la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, en una nueva cita con la que los socialistas intensifican su despliegue de cara a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo.

El acto está previsto a partir de las 11.00 horas en el Colegio Mayor La Asunción de la capital cordobesa y llega justo una semana después de la primera participación de Sánchez en la precampaña andaluza, celebrada el pasado domingo en la localidad onubense de Gibraleón, también junto a Montero. Con esta presencia repetida en Andalucía, el presidente busca respaldar de forma visible la candidatura socialista en un momento clave de la carrera electoral.

Montero ya avanzó cuando se convocaron formalmente los comicios que Sánchez se iba a "volcar" con Andalucía por el peso político y electoral de la comunidad en el conjunto de España, así como por la relación de confianza que ambos mantuvieron durante los años en que la dirigente andaluza formó parte del Consejo de Ministros. En ese periodo, Montero llegó a ocupar la Vicepresidencia Primera del Gobierno antes de dejar sus cargos para centrarse por completo en su candidatura a la Junta.

La presencia de Sánchez en Córdoba se produce además pocos días después del respaldo que recibió Montero del expresidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, con quien compartió mitin el pasado jueves en Jaén dentro de la misma precampaña. Los socialistas andaluces tratan así de proyectar una imagen de unidad y apoyo orgánico alrededor de su principal candidata.

Los viajes de Sánchez a Andalucía

El jefe del Ejecutivo ya ha visitado Andalucía en varias ocasiones en lo que va de año, aunque antes de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, fijara la fecha electoral. Su primer desplazamiento de 2026 a la comunidad tuvo lugar el pasado 19 de enero, cuando acudió a Adamuz, en la provincia de Córdoba, tras el accidente ferroviario ocurrido en la localidad el día anterior y que dejó 46 fallecidos. Sánchez volvió después a Andalucía en febrero para recorrer zonas afectadas por las borrascas que castigaron especialmente a las provincias de Cádiz, Granada y Jaén.

Más recientemente, en marzo, el presidente del Gobierno viajó a Huelva para participar en la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa, celebrada el día 6 en la provincia onubense. Aprovechó entonces su estancia para rendir homenaje en el Monasterio de La Rábida, en Palos de la Frontera, a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz.

La campaña electoral de las elecciones andaluzas del 17 de mayo comenzará oficialmente a partir de la medianoche del próximo viernes, 1 de mayo. De cara a esa recta final, el PSOE intensifica su agenda con el objetivo de consolidar el liderazgo de Montero y movilizar a su electorado en una comunidad que consideran estratégica para el futuro político del partido.

En la campaña de las anteriores elecciones andaluzas, celebradas el 19 de junio de 2022, Pedro Sánchez participó en tres actos públicos junto al entonces secretario general y candidato socialista a la Junta, Juan Espadas, en Cuevas del Almanzora, Cártama y Sevilla, donde intervino en el mitin de cierre.

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